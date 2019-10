Czy będzie rozłam w Platformie Obywatelskiej? We Wrocławiu szykuje się bunt!

Zanosi się na bunt we wrocławskich strukturach Platformy Obywatelskiej. Tamtejsi działacze domagają się zmiany lidera ugrupowania po kolejnych przegranych wyborach. Wydaje się, że dla Grzegorza Schetyny najbliższe tygodnie będą bardzo ciężkie.

– O ile wybory samorządowe udało się wygrać, to już w wyborach do Parlamentu Europejskiego wypadliśmy znacznie poniżej oczekiwań, a sam Jarek do końca nie był pewny swojego mandatu – powiedział „Gazecie Wyborczej” jeden z działaczy PO.

– W wyborach do Sejmu, pomimo koalicji z Nowoczesną i Zielonymi, nie poszerzyliśmy naszej bazy we Wrocławiu. PiS-owi zaś przybyło w ciągu czterech lat 14 tysięcy wyborców – dodaje anonimowy informator.

Również jeden z radnych PO, Michał Górski, skrytykował Grzegorza Schetynę. – Nie jest łatwo w wyborach, w których przewodniczący partii i nasza jedynka w okręgu, zamiast ciągnąć listę, zdecydowanie przegrywa z jedynką PiS – napisał na Facebooku.

Pomimo iż wpis ten zniknął z portalu, Górski zapewnia, że nie wstydzi się go.

– Wiemy, kto za tym stoi. Wiemy, że w grupie tej jest kilku wrocławskich radnych. Muszą sobie jednak zdawać sprawę z tego, że do przedstawienia wniosku o zmianę przewodniczącego potrzebują zgody na to ponad połowy wrocławskich kół – informuje jeden ze stronników Schetyny.

Źródło: „Gazeta Wyborcza”