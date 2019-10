Gwiazda Plebanii oburzona wypowiedzią Senyszyn o ks. Popiełuszce. „Krew się gotuje nawet w najwierniejszych katolikach”

Katarzyna Łaniewska to aktorka i była działaczka opozycji antykomunistycznej. Teraz w rozmowie z portalem wPolityce.pl wypowiedziała się na temat skandalicznego wpisu Grzegorza Schetyny, a także Joanny Senyszyn, którą do komentowania sprawy ks. Popiełuszki zaprosiło TVP Info .

Na początku aktorka skomentowała skandaliczny wpis Grzegorza Schetyny na Twitterze, gdzie ten zrównuje zasługi ks. Jerzego Popiełuszki z Piotrem Szczęsnym.

– Wszystko to, co wychodzi z ust pana Schetyny i pani, która mówi z taką chrypką to nieprawda. Ta „skrzecząca” pani, która wróciła do polityki, twierdzi, że ksiądz Jerzy Popiełuszko nie został zamordowany za wiarę. A za co został zamordowany? Za to, że pomagał ludziom, mówił „zło dobrem zwyciężaj”. To było najtrudniejsze. Słuchając wypowiedzi tej pani, krew się gotuje nawet w najwierniejszych katolikach – mówi Katarzyna Łaniewska w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Katarzyna Łaniewska następnie martwi się, że lewica wróciła do sejmu. To jednak nie do końca tak, że wróciła, bowiem Prawo i Sprawiedliwość cały czas była w nim obecne z silną reprezentacją i dumnie realizowało nawet skrajnie lewicowe pomysły w gospodarce.

– Lewica wykiwała nawet pana Schetynę, który ma przydomek „zniszczę Cię”. To są ludzie, którzy nie myślą o Polsce, tylko przede wszystkim o pieniądzach. Reprezentanci Polski w Europie to są byli członkowie KC PZPR. Ma miejsce atak na Kościół. To się dzieje w wolnej Polsce i to mnie przeraża – mówi aktorka.

Źródło: wPolityce.pl