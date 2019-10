Hity i absurdy po lewej stornie! Kanadyjska, muzułmanka jest oburzona Noblem dla Tokarczuk. Powodem jest kolor skóry!

Popularna kanadyjska, muzułmańska lewaczka Sarah Hagi jest oburzona, że literacka nagroda Nobla powędrowała do lewaczki Olgi Tokarczuk. Powodem jest kolor skóry.

Jak przedstawia się sama, Hagi jest pisarką i dziennikarką, zajmuje się też markowymi treściami. Zajmowała się też produkcją oraz prowadzeniem wideo w sieci. Ma za sobą też występy w radio i podcastach. Oprócz tego jej ciemny kolor skóry oraz zawsze zakryta głowa wskazują, że jest muzułmanką.

Mieszkająca w Kanadzie muzułmańska lewaczka nie kryje oburzenia faktem, że Tokarczuk otrzymała literacką nagrodę Nobla. Nie kryje też, że powód oburzenia jest stricte ideologiczny.

– Przepraszam, dali literacką nagrodę Nobla białej kobiecie z dredami? – napisała z oburzeniem na Twitterze Hagi.

Co ciekawe, Tokarczuk nie nosi dredów, a podobny, jednak zupełnie inaczej tworzony kołtun. Jest on typowy dla słowiańskiej kultury od wieków.

sorry they gave the nobel prize for literature to a white lady with dreads?

