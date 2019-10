Janusz Korwin-Mikke zdradza co go bawi i opowiada żart! To trzeba zobaczyć [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke to nietuzinkowa postać polskiej polityki, która zawsze z godnością i przekonaniem wyraża swoje zdanie. Często jest to zdanie kontrowersyjne i wbrew ogółowi. Często też z ust prezesa partii KORWiN obrywa się mocno jego oponentom. Jednak przyszła kryska na matyska i tym razem to lider Konfederacji będzie „grillowany” przez komików i celebrytów.

Już dziś w warszawskim klubie rozrywkowym Hula-Kula odbędzie się pierwszy roast polityka w Polsce. Na YouTubie widzimy zapowiedź roastu i dowiadujemy się, co bawi Janusza Korwin-Mikkego.

Na samym początku prowadzący Arkadiusz Pawłowski zapytał lidera Konfederacji co go tak naprawdę bawi?

– Co bawi? To samo co normalnego człowieka. Dobre dowcipy, czasami sytuacje trafiają się zabawne. Polska to jest kultura dowcipu. Nie w każdym narodzie to jest, np. w Chińczycy w ogóle nie znają pojęcia dowcipu. Nie rozumieją dowcipów, nie potrafią ich opowiadać. Ja akurat lubię dowcip – powiedział Korwin-Mikke.

Następnie opowiedział dwa swoje ulubione dowcipy:

– Rzecz się dzieje w latach 70′ kiedy można było już wyjechać na zachód. No i ekipa naszych dzielnych murarzy wyjechała do Paryża. Spędziła tam 3-4 miesiące, zarobili pieniądze i ostatniego dnia postanowili zaszaleć. Postanowili pójść do Moulin Rouge.

Poszli do Moulin Rouge, kupili najtańsze bilety na jaskółce, ale zobaczyli, że w pierwszym rzędzie jest kilka wolnych miejsc i postanowili, że po przerwie kilku z nich usiądzie w pierwszym rzędzie.

Mieli pecha, bo akurat pierwszy numer po przerwie, polegał na tym, że hostessy wychodziły i wyciągały ludzi na scenę. Polak wyglądał oryginalnie, więc go wrzeli na scenę. A numer polega na tym, że one klękają przed nim i zdejmują mu buty. Facet się bronił jak może, ale te hostessy po metr osiemdziesiąt tam są i zdjęły mu buty.

Okazało się, że facet ma nogach brudne onuce! Sensacja, konwenajser zdziwiony i nagle z widowni ktoś krzyczy: Franek bądź patriota – powiedz, żeś Ruski!

„Uwaga! Przypominam już w najbliższą niedzielę (20 października) zapraszam na wyjątkowe wydarzenie z moim udziałem, czyli ROAST Janusza Korwin-Mikkego :) Dochodzą słuchy, że zainteresowanie spore, więc tym bardziej zapraszam w niedzielę do warszawskiego Hulakula!” – pisze na swoim Facebooku Janusz Korwin-Mikke.

77-letni lider Konfederacji jest pierwszym politykiem w Polsce i zarazem najstarszą osobą na świecie, która zdecydowała się na udział w takim przedsięwzięciu. Stanie się on przedmiotem wielu obraźliwych żartów ze strony komików.

Prowadzącym wydarzenie będzie Arkadiusz „Pan” Pawłowski. Natomiast grillować polityka będą Dominika Tajner, Bilguun Ariunbaatar, Krzysztof Skiba (Big Cyc), Marek „AdBuster” Hoffmann, Michał „Jaok”Janusz, Maciej „Lobo” Linke” i Maciej Dąbrowski „Człowiek Warga”.