Już niedługo zmierzą się w Sejmie. Tak Korwin-Mikke przez długie 2 minuty MASAKROWAŁ Scheuring-Wielgus [VIDEO]

Kiedy Janusz Korwin-Mikke był europoseł zasłynął z wypowiedzi w Parlamencie Europejskim, w której stwierdził, iż kobiety są średnio mniej inteligentne od mężczyzn. Później rozpętała się z tego niesłychana afera, której skutkiem była między innymi niezapomniana dyskusja z Joanną Scheuring-Wielgus.

– Kobiety są mniejsze, słabsze i mniej inteligentne od mężczyzn, dlatego zarabiają mniej – te, wydawałoby się oczywiste, słowa Korwin-Mikkego wywołały falę komentarzy i dyskusji. W jednej z nich na sejmowym korytarzu Korwin-Mikke starł się z posłanką, wówczas Nowoczesnej – Joanną Scheuring-Wielgus.

Po konferencji prasowej, na której Korwin-Mikke tłumaczył mediom swe słowa, do prezesa partii KORWiN podeszła Joanna Scheuring-Wielgus. – Panie pośle, a co my jesteśmy głupsze, mniejsze, gorsze od Pana? – zapytała Scheuring-Wielgus, przewodząca grupie jakichś feministek.

Korwin-Mikke tłumaczył, że powiedział o średniej inteligencji, ale „kobiety są na ogół mądrzejsze od mężczyzn”. – Na jakiej podstawie Pan twierdzi, że my jesteśmy mniej inteligentne od Pana? – pytała głupiutko Scheuring-Wielgus.

– Ja nie twierdze, że Pani jest mniej inteligentna, ja mówię o średniej (…) To świadczy o tym, że Pani nic nie rozumie – odpowiadał Korwin-Mikke. – To jest skandaliczne co Pan powiedział, skandaliczne – mówiła dalej, nie zważając na odpowiedź, Scheuring-Wielgus.

Kolejna kobieta przekonywała, że Korwin-Mikke nie ma racji mówiąc o mózgu kobiety…tylko, że europoseł kompletnie nic takiego nie powiedział. Być może kłótnia wynikła z powodu jakichś innych wypowiedzi i głosów, które owa Pani słyszała.

Dalsza część dyskusji była doprawdy absurdalna. Dość powiedzieć, że na pytanie o wynalazki kobiet, jedna z dyskutantek rzuciła nazwisko…Marii Curie-Skłodowskiej.