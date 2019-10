Kobiety groźniejszymi przestępcami od mężczyzn! Europol chce skończyć z dyskryminacją i rozpoczyna akcję „przestępstwo nie ma płci”

Zimny, wyrachowany, bezwzględny przestępca to nie tylko opis pasujący do mężczyzny. Europol jest w trakcie realizacji najnowszej kampanii pt. „Przestępstwo nie ma płci”. Wśród 21 najpilniej poszukiwanych przestępców z krajów Unii Europejskiej aż 18 to kobiety.

Europol chce tym samym zwrócić uwagę na fakt, że wbrew powszechnej opinii, kobiety dokonują równie poważnych przestępstw, jak mężczyźni. Te wskazane na liście dopuściły się m.in. morderstwa, znęcania nad dziećmi czy handlu ludźmi.

– Ludzie myślą, że przestępstwa zazwyczaj nie są popełniane przez kobiety. Tymczasem są one tak samo poważne, jak te popełniane przez mężczyzn – podkreśla w rozmowie z AFP rzeczniczka Europolu Tine Hollevoet.

Cała akcja informacyjna zorganizowana jest w ten sposób, że najpierw użytkownik dowiaduje się o historii konkretnej zbrodni. Dopiero na samym końcu widzi twarz przestępcy.

W ostatnich latach Europol rozbił groźną siatkę przestępczą werbującą młode kobiety z Nigerii. Wciąż jednak nie udało się ująć Jessiki Edosomwan, która była mózgiem całej operacji. To ona odpowiadała za selekcję dziewcząt z małych miasteczek w Nigerii. Obiecywała im złote góry i sfinansowanie podróży do Francji. Na miejscu kobiety musiały jednak odpracować swój „dług”, trudniąc się prostytucją na ulicy.

Wśród ściganych przez Europol jest również 44-letnia Dorota Kaźmierska z Polski. Kobieta skazana została na 25 lat więzienia za brutalny mord w Bydgoszczy w 2008 roku. Ofiarę postrzeliła z bliskiej odległości w głowę. W 2018 roku otrzymała zgodę na przerwę w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia jej syna. I ślad po niej zaginął.

Z kolei włoskie służby poszukują Oliverę Pertrovic Ristic. Podchodząca z Serbii kobieta włamała się do jednego z domów, obezwładniła i brutalnie pobiła 75-latka. Mężczyzny ostatecznie nie udało się uratować.

Informacje dotyczące poszukiwanych można przesyłać anonimowo za pośrednictwem strony lub bezpośrednio na policję w krajach, które ścigają wymienionych przestępców.

Pełną listę najbardziej poszukiwanych przestępców w Unii Europejskiej można znaleźć na stronie internetowej Europolu.

Źródło: dw.com/NCzas.com