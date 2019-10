Krzysztof Bosak SHOW w TVP INFO! Reżymowy dziennikarz nie mógł sobie z nim poradzić [VIDEO]

Krzysztof Bosak był jednym z sześciu gości w programie „Strefa Starcia” w TVP Info. Tam sam naprzeciw wszystkim przedstawiał propatriotyczne i wolnorynkowe poglądy, choć niestety jak zwykle w reżymowej telewizji dyskusja dotyczyła wielu marginalnych spraw personalnych.

Program rozpoczął się od podsumowania wyborów i skomentowania ich wyników.

– Chciałbym poinformować, że nie gościliśmy w telewizji przez całą kampanię, nie dlatego byśmy bojkotowali TVP (…) natomiast nie otrzymywaliśmy zaproszeń przez kampanię wyborczą. Przypominam, że cały czas czekamy na opublikowanie sprostowań po trzech wygranych procesach, po ukrywaniu korzystnych dla Konfederacji sondaży – zaczął Bosak.

Jak dodał największy sukces odniosła w tych wyborach Konfederacja, która w porównaniu do majowych wyborów zanotowała wzrost poparcia o 100 procent. PiS przez cztery lata przekupywania wyborców ich własnymi pieniędzmi zanotował wzrost o 30 procent. Wzrost ten był oczywiście kilkukrotnie większy w liczbie głosów po stronie PiS.

W dalszej części programu Bosak był pytany o to, kogo poprzez Konfederacja w II turze wyborczej, na co odparł, iż Konfederacja chce wprowadzić do II tury swojego kandydata. Jednocześnie podkreślił, że przed II turą to kandydaci największych partii powinni zabiegać o głosy wyborców mniejszych partii, a nie na odwrót.

– Polska jest złożona, Polska nie jest ani antyPiS-em, ani antyPlatformą (…) Zazwyczaj to duże partie zabiegają o poparcie i zobaczmy co zrobił prezydent Andrzej Duda. Marszałkiem seniorem będzie Pani, która była w partii komunistycznej, Pani Katarasińska, a nie Janusz Korwin-Mikke – mówił Bosak.

Michał Karnowski mówił o tym, że w sprawie podnoszenia płacy minimalnej została wywołana „histeria”. – Plan podnoszenia płacy minimalnej nie ma nic wspólnego z ekonomicznym realizmem. To nie jest histeria, to są zdrowe obawy. Jeżeli to była przyczyna przesunięcia głosów z PiS-u czy PO na Konfederację to wspaniale, potrzebujemy partii która będzie broniła polskich przedsiębiorców – powiedział poseł Konfederacji.