Kto kandydatem Konfederacji na prezydenta RP? Dziambor uchyla rąbka tajemnicy [WIDEO]

Tuż po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych poszczególne partie rozpoczęły przygotowania do kampanii prezydenckiej. Kto wystartuje w batalii o najważniejszy fotel w kraju?

W programie „Kawa na ławę” w TVN24 Artur Dziambor zwrócił uwagę, że Konfederacja będzie miała swojego kandydata w wyborach prezydenckich.

Jak zauważył poseł Robert Winnicki w dzisiejszej rozmowie z Radiem Zet, zmiana nastawienia medialnego wobec Konfederacji może być podyktowana nadzieją, że ugrupowanie poprze kandydaturę Andrzeja Dudy, a samo zrezygnuje z ubiegania się o fotel.

Artur Dziambor zwrócił się również do polityka PiS-u w studiu TVN: „Będziemy opozycją zupełnie inną. Nie totalną, a merytoryczną. Będziemy zwracać szczególną uwagę na to, co będziecie robić z gospodarką, ponieważ wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego dla mnie – jako osoby, która całe życie prowadziła działalność gospodarczą – są przerażające. Po to poszedłem do Sejmu”.

Nie zabrakło także komentarza na temat NIK-u i postaci pana Banasia.

Źródło: TVN24