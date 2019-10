Mocne słowa posła Winnickiego w Radiu Zet: „Kurski i spółka o tym wiedzieli”

Jeden z liderów Konfederacji Robert Winnicki w programie „Gość Radia Zet” miał okazję udzielić komentarza na temat bieżących kwestii politycznych, ale także wspomnieć o skandalicznym zachowaniu TVP w trakcie kampanii wyborczej.

Zdaniem parlamentarzysty, gdyby nie embargo, jakie telewizja publiczna nałożyła na Konfederację, w przyszłej kadencji Sejmu RP znalazłoby się kilka razy więcej przedstawicieli ugrupowania.

„Nie tylko przemilczeć, ale też nakłamać bardzo dużo, bo przecież przegrali kilka procesów w trakcie kampanii wyborczej, z czego niektórych nie wykonali, co jest dzisiaj naprawdę przedmiotem, o który składamy do prokuratury zawiadomienie. Nie, nie będziemy wysyłać, bo moja diagnoza jest taka, że gdyby TVP, gdyby w ogóle media rzetelnie informowały o kampanii wyborczej, to nie mielibyśmy 6,81%, tylko mielibyśmy 8%, 9%, może nawet 10%. Mielibyśmy nie 11 posłów, tylko 40-50. I oni o tym wiedzieli, i Kurski i spółka o tym wiedzieli” – mówił poseł Konfederacji.

„Natomiast teraz zaczęli nas zapraszać, bo pewnie liczą, że nasi wyborcy zagłosują w II turze na kandydata PiS-u w wyborach prezydenckich” – zwrócił uwagę.

Źródło: Radio ZET