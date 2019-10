Na PiS nie głosował. Wojciech Cejrowski ostro MIAŻDŻY partię rządzącą. Jarosław Kaczyński mu tego nie daruje

Wojciech Cejrowski skomentował wyniki wyborów w Polsce i powiedział na kogo i dlaczego nie głosował. Jego słowa na temat PiS mogą mocno zaboleć Jarosława Kaczyńskiego.

Wojciech Cejrowski przed wyborami jak sam mówi miał twardy orzech do zgryzienia na kogo oddać swój głos. W pewnym momencie poparł Konfederację, ale jak opowiada, był namawiany na głosowania na PiS.

W rozmowie z radiem Wnet popularny podróżnik, zdradził co myśli o minionych wyborach. W audycji mówi, że w swoim życiu raz głosował na Marka Jurka, a tak zwykle glosował na tej samej zasadzie co większość Polaków na zasadzie „wyboru mniejszego zła”.

– Zawsze musiałem wybierać przeciw, bo nie miałem reprezentacji, na którą z czystym sumieniem mogłem głos oddać. Byłem ze wszystkich stron osaczony głosami osób, które myślą „musi pan zagłosować na kogoś, bo inaczej głos jest zmarnowany” – powiedział na antenie Radia WNET.

Cejrowski przyznał, że jedna z jego znajomych namawiała go, by głosował na Prawo i Sprawiedliwość. On jednak jak twierdzi nie mógł tego zrobić.

– W związku z tym, że mnie wystawili z aborcją, to nie mogę głosować na PiS, bo to co zrobili jest złe, a nie mogę na zło glosować – ocenił. Takie słowa z pewnością nie spodobają się prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Źródło: Radio WNET