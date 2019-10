[POGODA] W nocy z niedzieli na poniedziałek uważajcie na drogach! Część Polski przykryje gęsta mgła

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi mgłami w nocy z niedzieli na poniedziałek. Szczególnie mgły mogą wystąpić w województwach pomorskich: zachodniopomorskim, pomorski i kujawsko-pomorskim.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, na wybrzeżu i Pomorzu okresami duże i tam możliwy przelotny deszcz. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 15°C na wybrzeżu do 20°C w centrum kraju i 23°C miejscami na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami porywisty, południowy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę w nocy w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać ostrzeżenia przed mgłami ograniczającymi widzialność do 100 metrów. Będą to bardzo trudne warunki dla kierowców, dlatego powinni zachować szczególną ostrożność i dostosować jazdę do panujących warunków.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie okresami duże i tam lokalnie możliwy słaby deszcz. Do godzin południowych miejscami, głównie na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat, mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 16°C na wybrzeżu do 20°C w centrum kraju i 24°C na południu. Wiatr słaby, na Podkarpaciu okresami umiarkowany i porywisty, zmienny. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

Źródło: TVN24, IMiGW