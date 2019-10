Salvini oskarża włoski rząd za tragedię u wybrzeży Lampedusa. Wiec z jego udziałem zgromadził 200 tys. osób [VIDEO]

Matteo Salvini zorganizował manifestację przeciwników rządu Ruchu Pięciu Gwiazd i Partii Demokratycznej. Pojawiło się około 200 tysięcy osób, a sam lider oskarżył włoski rząd o fatalną politykę imigracyjną i pośredni wpływ na ostatnią tragedię na Morzu Śródziemnym.

Na początku października u wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa zatonęła drewniana łódź wioząca 50 imigrantów. W ostatnich dniach z morza wyłowiono kolejne siedem ciał, w tym jedno małe dziecko. Łącznie zginęło 28 osób.

Salvini odpowiedzialnością za katastrofę obarczył nowy włoski rząd, który uformował się po odsunięciu Ligi Salviniego z koalicji rządowej. Wcześniej Salvini twardo stał na stanowisku o zamknięciu włoskiej granicy dla przybyszy z Czarnego Lądu, ale po zmianie władzy decyzję cofnięto.

– Te ofiary to efekt działań tych wszystkich „dobroczyńców”, głoszących hasła otwartych portów, Włochów jako miejsca dla wszystkich, entuzjastów przemytników – mówił na wiecu Salvini.

– Liczba „rejsów” natychmiast potroiła się. Czy ci, którzy pozwolili na ponowne otwarcie portów, teraz opłakują zmarłych? – pytał.

Gdy Salvini kierował Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Włoch, wprowadził system „zamkniętych portów”. Liczba ofiar na Morzu Śródziemnym wg raportu ONZ zmniejszyła się wówczas do 2269 w 2018 roku, wobec 3139 w 2017 roku i aż 5096 rok wcześniej.

Rząd, który współtworzył Salvini rozpadł się w połowie września br. Nie rozpisano jednak nowych wyborów, o co apelował nie tylko Salvini, ale i większość społeczeństwa, tylko powołano lewicową koalicję pod przewodnictwem Giuseppe Contego.

Podczas zorganizowanego wiecu Salvini opowiedział się również za niepodległością Katalonii. Ponownie wezwał do rozpisania przedterminowych wyborów we Włoszech, a zwracając się do uczestników mówił: – Tu nie ma ekstremistów, ale są dumni Włosi. Zwykli ludzie, naród przeciwko elitom, plac przeciwko pałacom władzy.

Matteo Salvini muestra su apoyo al independentismo catalán. En un mitin en Roma, el líder ultraderechista de la Liga se ha referido a Cataluñahttps://t.co/MzLwS6hA5y pic.twitter.com/KGHayXZhYv — 24h (@24h_tve) October 20, 2019

W demonstracji udział wziął również eurodeputowany i były trzykrotny premier Silvio Berlusconi, przywódca Forza Italia. – Jesteśmy tu, by sprzeciwić się rządowi podatków. Jesteśmy tu, by odesłać do domu rząd niewybrany przez Włochów – oświadczył, po czym dodał, że obecny rząd Ruchu Pięciu Gwiazd i Partii Demokratycznej jest „najbardziej lewicowy” w historii.