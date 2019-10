Takie numery tylko w Indiach. Uczniowie pisali egzamin w kartonach na głowie… Wszytko by nie ściągać! [FOTO]

A to numer! Jak podaje BBC w jednej z indyjskich szkół, wprowadzono niespotykane dotychczas metody. Podczas egzaminu z chemii, uczniowie założyli na głowy kartonowe pudła. Po co? Nauczyciele chcieli w ten sposób zapobiec ściąganiu…

Jak informuje BBC, zdjęcia studentów zostały zrobione podczas egzaminu z chemii w Bhagat Pre-University College in Haveri w stanie Karnataka na południu Indii. W pewnym momencie, tuż przed egzaminem nauczyciel, poprosił uczniów o założenie na czas sprawdzianu kartonu na głowę. Ta nowatorska metoda miała spowodować, że nie dojdzie do oszukiwania na egzaminie.

W indyjskich mediach zrobił się raban, bo takie praktyki ośmieszają kraj na arenie międzynarodowej. Przedstawiciel placówki natychmiast przeprosił za cała sytuację, tłumaczył się, że uczniowie założyli kartony na głowę dobrowolnie, przynosząc je z domów sami.

– Nie było żadnego przymusu. Na zdjęciu widać, że niektórzy uczniowie ich nie nosili. Niektórzy, którzy je nosili, zdjęli je po 15 minutach, niektórzy po 20 minutach, a my sami poprosiliśmy o zdjęcie ich po godzinie – dodał.

Zastępca dyrektora lokalnej Rady ds. Edukacji Przeduniwersyteckiej, opisał tę praktykę jako „nieludzką”.

– Kiedy się o tym dowiedziałem, natychmiast nakazałem zakończyć takie praktyki. Wysłałem też zawiadomienie do kierownictwa uczelni i rozważam podjęcie działań dyscyplinarnych za wdrożenie w życie takiego pomysłu – powiedział BBC zastępca dyrektora.

Students in Karnataka India were made to wear cardboard boxes during an exam at Bhagat Pre-University College in Haveri to stop them from cheating.

What’s your view? pic.twitter.com/AQtfV6ZimK

— Zahack Tanvir (@zahacktanvir) October 18, 2019