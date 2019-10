Tragedia w metrze! Pasażer zemdlał i zepchnął kobietę pod nadjeżdżający pociąg [VIDEO]

Do wypadku doszło na stacji metra w Buenos Aires. Na peronie jeden z pasażerów zemdlał i zepchnął kobietę pod nadjeżdżający pociąg.

Kamera bezpieczeństwa zarejestrowała moment, w którym kobieta spadła na tory niemal pod nadjeżdżający pociąg.

Kobieta uderzyła o ziemię z taką siłą, że straciła przytomność. Leżała bezwładnie na torach w czasie, gdy z tunelu wyłoniły się światła nadjeżdżającego składu metra.

Na groźną sytuację natychmiast zareagowali pozostali pasażerowie na peronie, którzy usiłowali powiadomić maszynistę o niebezpieczeństwie. Pociąg metra wyhamował tuż przed ciałem leżącym na torach.

Security camera footage from a Buenos Aires subway platform captures the moment a woman fell onto the tracks and was rescued by onlookers pic.twitter.com/F8aGHkSZY8

— Reuters Top News (@Reuters) October 18, 2019