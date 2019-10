W Puławach powstało Pogotowie Pogrzebowe! „Chcemy, żeby ktoś kto szuka pomocy miał dostęp do kontaktu z osobą empatyczną i przychylną”

Jeden z przedsiębiorców z Puław stworzył Pogotowie Pogrzebowe. Z założenia ma ono świadczyć pomoc, które straciły kogoś bliskiego i nie mają teraz głowy do załatwiania formalności związanych z pochówkiem.

– Chcemy, aby przede wszystkim osoba, która szuka pomocy związanej z pochówkiem zmarłego, miała dostęp do kontaktu z osobą empatyczną i przychylną. Właśnie takie osoby zatrudniamy na naszej infolinii, z dużym poziomem wrażliwości a nawet wykształceniem psychologicznym. Chodzi o to, by godnie przyjąć usługę – powiedziała pomysłodawczyni Beata Winsze.

Puławskie Pogotowie Pogrzebowe to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Działa ono od 1 października i już znalazło pierwszych klientów.

Osoba, która jest zainteresowana skorzystaniem z pomocy Pogotowia, musi zadzwonić pod specjalny numer telefonu. Wówczas zostanie wysłuchana przez konsultanta pełnego empatii. Pomoże on dopasować organizację pochówku do potrzeb i możliwości osoby. Następnie po kilku minutach potrzebujący otrzymuje telefon z zakładu pogrzebowego, który zajmie się pochówkiem.

Pogotowie monitoruje również jakość usług świadczonych przez zakłady pogrzebowe. Wszystko po to, aby każdy klient został potraktowany najlepiej jak to tylko możliwe.

Źródło: fakt.pl