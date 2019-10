Watykan idzie z duchem czasu. Cyfrowy różaniec do odmawiania modlitwy o pokój

Cyfrowy różaniec połączony ze specjalną aplikacją smartfona do modlitwy w intencji pokoju zaprezentowano w Watykanie.

„To dowód na to, że nowoczesne technologie mogą być wsparciem dla modlitwy”- podkreślono.

Bransoletka z dziesięcioma paciorkami z hematytu i agatu czarnego, a także z krzyżykiem zawierającym pamięć przeznaczona jest przede wszystkim do młodzieży, ponieważ umożliwia odmawianie różańca przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Jak wyjaśniono, chodzi o to, by zachęcić młodych ludzi do różańca.

Urządzenie włącza się robiąc znak krzyża. Następnie trzeba wybrać jedną z opcji: tradycyjny różaniec, kontemplacyjny albo różne aktualizowane wersje tematyczne; na przykład w intencji młodzieży, migrantów i uchodźców oraz misji, z treściami z ekologiczno-społecznej encykliki papieża Franciszka „Laudato si”.

Gdy użytkownik zaczyna odmawiać modlitwę, na tym inteligentnym różańcu wyświetlany jest jej postęp.

– Proponujemy jedną z najlepszych tradycji duchowych Kościoła w połączeniu z obecną technologią – mówi francuski jezuita ks. Frederic Fornos ze Światowej Sieci Modlitwy.

Nawiązał do trwającego właśnie nadzwyczajnego miesiąca misyjnego, ogłoszonego przez papieża.

– W czasie ostatnich Światowych Dni Młodzieży papież poprosił nas, byśmy pomogli młodym modlić się o pokój. Teraz, w październiku – miesiącu różańca – wprowadzamy tę nową pomoc, aby młodzi mogli modlić się o pokój w ich cyfrowym świecie – wyjaśnia ksiądz Fornos w rozmowie z Radiem Watykańskim.

Elektroniczny różaniec kosztuje około 100 euro. Powstał w firmie mającej siedzibę na Tajwanie.

Źródło: PAP / twitter.com/engadget