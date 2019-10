Watykańska rewolucja. Synod proponuje „specjalny obrządek”. Żonaci będą mogli zostawać kapłanami

W ramach trwającego w Rzymie tzw. Synodu Amazońskiego zaproponowano m.in. wprowadzenie „specjalnego obrządku amazońskiego”, który może zakładać wyświęcanie na kapłanów żonatych mężczyzn.

Papież Franciszek na spotkaniu z Indianami powiedział, że Ewangelia musi się inkulturować, aby „ludy przyjęły nauczanie Jezusa we własnej kulturze”.

W Rzymie trwa tzw. synod amazoński, zajmuje się czterema kwestiami:

1. Wyświęcaniem żonatych mężczyzn na księży.

2. Diakonatem kobiet

3. Ekologią

4. Teo-ekologią

Sprawą najważniejszą na tym synodzie jest sprawa Amazonii, gdzie hierarchowie chcą zastosować nowy typ ewangelizacji poprzez żonatych księży z braku powołań i lepszego zrozumienia chrześcijaństwa poprzez jego dostosowanie do miejscowych warunków.

„Ojcowie synodalni mają świadomość, że choć synod ten dotyczy jednego tylko regionu, to jednak jego zasięg jest uniwersalny, dotyczy bowiem spraw, które są ważne dla całego Kościoła” – poinformowano.

Abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji powiedział, że:

– „Postuluje się, by synod przyjął propozycję zgodnie, z którą ludy Amazonii mogą podjąć nową drogę własnego rytu amazońskiego, wyrażającego dziedzictwo liturgiczne, teologiczne, dyscyplinarne i duchowe, które do nich należy” –

Zdaniem abpa Fisichelli, nowe ryty są wyrazem ewangelizacji i twierdził, że „kiedy Ewangelia dociera do jakiejś kultury, «inkulturuje się» tzn. próbuje wyrazić tajemnice wiary w najbardziej spójny dla danej kultury sposób”. Ostatni nowy ryt został zatwierdzony w XVIII w.

Z kolei brazylijski biskup Mário Antônio da Silva dodał, że zgłoszono również postulat święcenia żonatych mężczyzn, który należy uznać za bezcenne źródło łaski tzw. viri probati. Według biskupa nie oznacza to zniesienie celibatu, tylko rozszerzenia możliwości otrzymywania kapłaństwa.

Wydaje się, że na tym synodzie nie dojdzie do akceptowania diakonatu kobiet, niemniej ten problem jest poruszany. Niektórzy uczestnicy synodu zaproponowali rozciągnięcie na kobiety posługi lektora i akolity, a „większość sprawozdań zachęca do refleksji nad kwestią diakonatu kobiet”.

Głównym zwolennikiem reform jest kard. Hummes. On uważa , by tzw. viri probati, czyli „sprawdzeni, doświadczeni mężczyźni”, byli dopuszczani do sakramentu kapłaństwa. Chce też „uznania przewodniczej roli kobiet w amazońskich wspólnotach.”

W Watykanie jest też frakcja przeciwna reformom, albo co najmniej chcąca je ograniczyć. Kanadyjski kardynał Marc Ouellet, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów, a zarazem przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej powiedział w nim, że nie jest przekonany, że Kościół w Amazonii potrzebuje zniesienia celibatu, aby mieć miejscowych kapłanów. Zaznaczył, że Kościół pojawił się w Amazonii właśnie dzięki misjonarzom, którzy żyli w celibacie.

– „Celibat ma w sobie niezrównany potencjał ewangelizacyjny, którego najbardziej dziś potrzebują tubylcze kultury Amazonii, aby odkryć Chrystusa i Jego Kościół jako tajemnicę miłości i radości” – powiedział kard .Oullet .

Podobnie uważa emerytowany biskup z Brazylii, José Luis Azcona.

Papież z kolei uważa, że Ewangelia musi się inkulturować, aby „ludy przyjęły nauczanie Jezusa we własnej kulturze”.

Szokiem może być fakt, że Fundacja Forda wspierająca i promująca ideologię gender oraz aborcję, finansuje także organizacje zaangażowane w Synod Amazoński: Radę Misyjną ds. Indian oraz Panamazońską Sieć Kościelną (REPAM).

Źródło: Kresy.pl