Wierni nie mają wątpliwości. To prawdziwy CUD! Z papieskiego pastorału Jana Pawła II tryska woda

Z papieskiego pastorału na pomniku Jana Pawła II w Wadowicach zaczęła tryskać woda. Ludzie wierzą, że to cud, a informacja błyskawicznie rozeszła się po okolicznych mieszkańcach, jak i turystach wciąż chętnie odwiedzających miasto, w którym urodził się Karol Wojtyła.

Woda zaczęła tryskać dokładnie w 41. rocznicę wyboru Wojtyły na papieża. Pod pomnikiem pojawiły się prawdziwe tłumy. Ludzie utworzyli wielometrowe kolejki.

To jednak – wbrew wierzeniom niektórych – nie cud, a sprawnie przeprowadzona akcja marketingowa. Wadowiccy urzędnicy wpadli na pomysł, by do stojącego już od kilkunastu lat w tym miejscu pomnika podciągnąć rurę i uruchomić wodotrysk.

Jak wskazują pomysłodawcy, to sposób na promocję pomnika, który stoi nieopodal kościoła oraz domu, w którym urodził się Karol Wojtyła. Miejsce to rokrocznie odwiedza kilkaset turystów z całego świata.

Wielu wierzy w lecznicze właściwości wody i nazywa ją „cudem”. Jak to w takich przypadkach bywa, interes zwietrzyli miejscowi handlarze, którzy sprzedają „cudowną” wodę w małych buteleczkach. Ceny sięgają od 10 do nawet 50 złotych.

Źródło: se.pl/NCzas.com