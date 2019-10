Winnicki miażdży POPiS w TVP Info! „Platforma i PiS wymieniają się doskonale kadrami” [VIDEO]

Robert Winnicki, jeden z liderów Konfederacji, był gościem w programie „Minęła 20” w TVP Info. Tam w paru kwestiach po prostu zmiażdżył polityków PO-PiS-u. – Platforma i PiS wymieniają się doskonale kadrami – powiedział. Dostało się również „tolerancyjnej” lewicy.

Wpierw prezes Ruchu Narodowego został zapytany o to, czy PiS zdobędzie większość w Senacie.

– Ja myślę, że PiS zbuduje sobie tą większość w Senacie. Niezależnie od pogróżek senatora Fedorowicza. Proszę Państwa, Platforma i PiS wymieniają się doskonale kadrami. Pan minister Gowin był ministrem u Tuska, Pan Morawiecki był doradcą u Tuska. Pan prezydent Duda był w Unii Wolności – mówił Winnicki.

– To jest jedna ekipa, która się wymienia kadrami, co parę lat. Więc nie widzę kompletnie żadnego powodu, by PiS nie wybrał sobie z polityków PO koalicjantów – dodawał poseł.

Następnie posła zapytano o wypowiedź partnera Roberta Biedronia, Krzysztofa Śmieszka, który zaproponował by otoczyć Konfederację kordonem. – Ja mam propozycję dla kolegów i koleżanek z opozycji. Zróbmy kordon sanitarny wokół Konfederacji, bo to wypadek przy pracy – powiedział tolerancyjny Śmieszek.

– No nie ma lewicowej otwartości. Lewica wyznaje tak naprawdę zamordyzm! Od tego najgorszego, którego rocznicę mieliśmy wczoraj, do zamordyzmu poprawności politycznej – odpowiedział na pytanie dziennikarza Robert Winnicki.

– Tego, że nie można mówić na tematy nie poprawne politycznie. Nie można mówić o tradycyjnej rodzinnie, nie można mówić o problemach z imigracją, nie można mówić o państwie narodowym. To jest właśnie lewica – mówi lider Konfederacji.

Źródło: TVP Info/ Twitter