Carrefour CELOWO sprzedaje przeterminowane jedzenie! Biedronka, Lidl i Auchan wezmą przykład i zaczną robić to samo?

Sieć sklepów Carrefour zamierza walczyć z „marnowaniem jedzenia”. Już niedługo w francuskiej sieci dyskontów będzie można nabyć żywność za połowę ceny. Tyle, że będzie ona… przeterminowana.

Obecnie ten kontrowersyjny pomysł jest testowany tylko w kilku sklepach we Francji. W akcji chodzi o to, aby nie wyrzucać tych produktów sklepowych, które się przeterminowały, tylko pozostawić je w sprzedaży, ale obniżyć cenę o połowę.

Jest to dowód na to, że nic nie rozwiązuje problemów tak dobrze, jak wolny rynek. Na akcji wzbogaci się oczywiście sieć, najubożsi zyskają dostęp do tanich produktów żywnościowych, a lewicowcy nie będą już musieli płakać przez „marnowanie jedzenia”.

Produkty, które przekraczają datę ważności są jeszcze przez jakiś czas zdatne do spożycia, ponieważ data ważności ustalana jest z odpowiednim zabezpieczającym zapasem.

Kupujący oczywiście będą wiedzieć, które produkty są przeterminowane – będą one specjalnie oznakowane.

Już teraz można przewidzieć, że akcja Carrefoura zmieni się w modę, którą podłapią inne sieci, takie jak: Lidl, Biedronka, Auchan etc.

Źródło: Spidersweb