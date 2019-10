Czy to dlatego jej biust jest tak duży? Katarzyna Figura zdradziła swój sekret

Katarzyna Figura mimo upływu lat wciąż uchodzi za seksbombę. Biust aktorki, chętnie pokazywany w kolejnych filmowych kreacjach, przyprawił o palpitację serca niejednego mężczyznę. Okazuje się, że nie zawsze tak było. W czym tkwi sekret?

Figura przypomina, że w przeszłości walczyła z kompleksami. Przekonuje, że wyglądała jak młody chłopak. Jak wspomina, wyglądała jak „chudzielec”, a wszystkie ówczesne gwiazdy: Sophia Loren, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe – były ikonami seksu, obdarzonymi hojnie przez naturę. Okazuje się, że nawet rodzice młodej aktorki, chcieli pomóc!

– Byli nawet skłonni skierować mnie na jakieś leczenie hormonalne, całe szczęście, że do tego nie doszło. Nie wiem, czy napisałam wtedy list, czy przelałam myśli na papier, ale rzeczywiście wznosiłam modły do Pana Boga – żeby chociaż wyrosły mi piersi. Reszta nieważna, ale jak będę miała piersi, to już będzie wiadomo, że jestem kobietą, już nikt się nie pomyli. I tak się stało. W ciągu dwóch miesięcy moje piersi… urosły – opowiada pani Kasia w książce „Szkoła filmowa II”, cytowana przez se.pl.

Jak wspomina, kiedy po wakacjach wróciła do szkoły, nikt nie mógł uwierzyć w „efektowną przemianę” sugerując, że wypchała sobie stanik. Pobiegła do szatni, zdjęła podkoszulek, założyła T-shirt i… rozkochała w sobie wszystkich chłopaków w liceum.

Źródło: se.pl