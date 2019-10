„Genialny” pomysł Klaudii Jachiry. „To kierowcy mają być uważni, a nie piesi”

Klaudia Jachira do tej pory dawała się poznać jako skandalistka. Po tym gdy zdobyła mandat posła stara się chyba udowodnić, że dorosła do tej funkcji i proponuje zmiany w prawie.

Klaudia Jachira chce aby usunąć z ustawy Prawo o ruchu drogowym zapisy, które uznają wtargnięcie pieszego na jezdnię za wykroczenie.

Świeżo upieczona posłanka Platformy we wpisie na Twitterze argumentuje, że pieszy jest najsłabszym ogniwem w ruchu drogowym i musi być chroniony.

– To kierowcy mają być uważni, a nie piesi – uważa Jachira.

Niestety pomysł posłanki może przynieść dokładnie odwrotne skutki od zakładanych. Zarówno kierowcy jak i piesi muszą zachowywać szczególną uwagę na drodze.

Dawanie pieszym fałszywego poczucia bezpieczeństwa poprzez zwiększanie ich praw prowadzi w ślepą uliczkę.

Wynika to z tego, że pieszy nie ma żadnych szans w przypadku gdy dochodzi do kolizji z udziałem pojazdu. Żaden przepis nie zmieni praw fizyki i w najlepszym interesie pieszych jest zachowywanie uwagi, bowiem w przypadku utraty zdrowia bądź życia świadomość tego, że to kierowca złamał przepis niewiele pomaga.

Pomysł, by pieszy mógł zgodnie z prawem wtargnąć na jezdnię jest zachęcaniem do tego typu niebezpiecznych i bardzo ryzykownych dla pieszego zachowań.

Jeżeli posłanka Jachira ma zgłaszać podobne w tej kadencji Sejmu to lepiej by poprzestała tylko na swoich prowokacjach.