Korwin miał rację! 750 tys. Polaków sądzi, że pieniądze na 500 plus pochodzą z środków partyjnych Prawa i Sprawiedliwości

Janusz Korwin-Mikke podpadł ostatnio wyborcom PiS kontrowersyjnym stwierdzeniem, że są oni mniej inteligentni niż reszta Polaków. Najnowsze badanie dotyczące świadomości tego, skąd pochodzą pieniądze na wypłatę świadczeń „500 plus” pokazują, że prezes miał rację…

Polacy w porównaniu z Islandczykami czy Szwajcarami wiedza naprawdę mało o działaniu państwa, a zależność między systemem podatkowym i świadczeniami socjalnymi, to dla wielu prawdziwa czarna magia.

„Ariadna” czyli ogólnopolski panel badawczy, przeprowadziła badanie dotyczące świadomości tego, skąd pochodzą pieniądze na wypłatę świadczeń „500 plus”.

69 proc. Polaków ma świadomość, że te pieniądze pochodzą z podatków płaconych przez nas wszystkich. To, że ta liczba jest aż tak daleka od 100 proc. jest zatrważające.

24 proc. badanych sądzi, że „500 plus” finansują mityczni „bogaci”. To brak wiedzy, czy też myślenie życzeniowe? Jest to niestety spadek po PRL-u i przekonanie, że jak komuś się „udało” to powinien rozdać swoje środki biednym.

Dalej jest już naprawdę tragicznie: 10 proc. ankietowanych sądzi, że „500 plus” pochodzi z pieniędzy „które ma rząd”. Skąd rząd ma te pieniądze? Wydrukował? Wyczarował? Natomiast, są też tacy, którzy uważają, że „500 plus” wypłaca Prawo i Sprawiedliwość z własnych pieniędzy partyjnych – tacy ludzie stanowią aż 3 proc. ogółu! To 750 tys. Polaków!

Podsumowując: 13 proc. obywateli naszego kraju sądzi, że partia Jarosława Kaczyńskiego odjęła sobie od ust aby dać ludziom, że politycy PiS pochylili się nad Polakami i sięgnęli do własnych kieszeni. Takich naiwniaków mijamy podczas spacerów, spotykamy w pracy ale również przy urnach wyborczych…

