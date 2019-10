Kurdowie wściekli na wycofujących się z Syrii Amerykanów. Obrzucili pojazdy U.S. Marines kamieniami [VIDEO]

Kurdowie, którzy stanowili większość sił walczących wspólnie z Amerykanami z Państwem Islamskim nie mogą pogodzić się z tym, że zostali porzuceni przez sojusznika. Czasami dają temu wyraz w bardzo agresywny sposób.

Na zamieszczonych w sieci przez reporterkę arabskiej telewizji Al-Aan TV, Jenan Moussa, widać jak grupa Kurdów rzuca kamieniami i warzywami w pojazdy z amerykańskimi żołnierzami wycofującymi się z Syrii.

Dziennikarka zwraca uwagę, że to radykalne odwrócenie sytuacji: gdy amerykańskie wojsko pojawiło się na tych terenach, by pomóc składającym się w większości z Kurdów siłom SDF w walce z Państwem Islamskim, było witane przez miejscową ludność jako bohaterowie.

Zwrot w polityce dokonany przez Donalda Trumpa i rozkaz wycofania amerykańskich sił został odczytany przez Kurdów jako zdrada ze strony dotychczasowego sojusznika.

When American troops first arrived in North Syria, kurds received them as heroes with flowers and ululation.

Now terrified Kurds in Syria are throwing tomatoes and stones at departing American forces.@akhbar pic.twitter.com/mRWJeZINBK

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) 21 października 2019