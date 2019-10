Potężne zniszczenia po uderzeniu tornado w Dallas w Teksasie [VIDEO]

Tornado uderzyło w Dallas w stanie Teksas powodując uszkadzając wiele domów i innego rodzaju budynków. Na razie brak doniesień o ofiarach.

Tornado przeszło w niedzielę w nocy nad północną częścią miasta w rejonie dróg I-35E i I-635 i przemieszczało się w kierunku Richardson i Garland.

Wiatr zniszczył wiele budynków, połamał drzewa i pozrywał linie wysokiego napięcia. Bez prądu pozostaje 80.000 mieszkańców.

Na razie brak doniesień o ofiarach ale do wielu budynków nie udało się jeszcze dotrzeć. Policja chodzi od drzwi do drzwi i sprawdza czy nikomu nic się nie stało.

Z powodu tornado zawieszono przyjmowanie samolotów na lotnisku Dallas-Fort Worth.

Video: A tornado touched down in the Dallas-area on Sunday night, according to the National Weather Service pic.twitter.com/bagJLTJYB6 — NBC Chicago (@nbcchicago) 21 października 2019

Video: A Home Depot has been destroyed from the tornado in North Dallas, Texas. pic.twitter.com/YzADf14rAc — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 21 października 2019