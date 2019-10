Sprzęty AGD i RTV będą działać dłużej? Nowe przepisy mają to wymusić na producentach

Wygląda na to, że już niebawem sprzęt RTV i AGD będzie działał dłużej niż dotychczas. Wiadomość ta powinna ucieszyć wszystkich konsumentów, którzy od dawna narzekają na trwałość chociażby pralek czy lodówek.

Komisja Europejska przyjęła przepisy dotyczące ograniczaniu żywotności przez producentów produktów RTV i AGD. Przewidują one m.in. „prawo do naprawy”, czyli możliwość wymiany uszkodzonych komponentów. Oznacza to, że producenci sprzętu będą musieli w wielu przypadkach zmodyfikować konstrukcję swoich urządzeń.

Obecnie wiele urządzeń przestaje działać po zakończeniu gwarancji albo po upływie np. 5 czy 10 lat. To celowe działanie ze strony producentów, którzy chcą w ten sposób napędzać sprzedaż nowych sprzętów.

Na liście urządzeń, które obejmują nowe przepisy są: lodówki, pralki, zmywarki, telewizory, żarówki, zewnętrzne zasilacze, silniki elektryczne, lodówki z funkcją sprzedaży bezpośredniej, transformatory mocy i sprzęt spawalniczy.

Co ważne, nawet po zakończeniu produkcji danego modelu części do niego muszą być dostępne w ciągu kolejnych kilku lat. Czas ten jest uzależniony od rodzaju urządzenia.

Źródło: epoznan.pl, RMF