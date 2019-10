Stonoga wezwany na komendę jako podejrzany. „Pocałujcie mnie w tłusty stonogowy kukiel!”

Znany biznesmen niedawno wyszedł z więzienia, które określił mianem „obozu koncentracyjnego” i „Guantanamo”. Okazuje się, że wkrótce może tam wrócić. Zbigniew Stonoga pokazał pismo od Komisariatu Policji na warszawskiej Białołęce, z którego wynika, że jest podejrzany o „publiczne znieważenie Prezydenta rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy” [pisownia oryg. – red. nczas.]. Przedsiębiorca skomentował, by pocałowano go w „tłusty stonogowy kukiel”.

Stonoga opublikował dokument wzywający go w charakterze podejrzanego o publiczne znieważenie prezydenta. Ma zjawić się jutro o godz. 10 na Komisariacie Policji Warszawa Białołęka.

Do znieważenia miało dojść w Rzeszowie 1 stycznia.

Stonoga w ostrych słowach skomentował to pismo.

– Pocałujcie mnie w tłusty stonogowy kukiel!!! Pisowskie ścierwa!!! – czytamy w opisie na Facebooku.

Znieważenie prezydent jest karalne w Polsce na mocy art. 135 Kodeksu karnego. Można trafić za to do więzienia na okres do trzech lat.