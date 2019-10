Wściekłe feminy znowu na ulicach. „Ogólnopolski Strajk Kobiet” chce protestować przeciwko obywatelskiemu projektowi, który przypisują PiS

„Ogólnopolski Strajk Kobiet” zapowiada protesty uliczne przeciwko obywatelskiemu projektowi „Stop pedofilii”, który wprowadza kary za propagowanie i chwalenie zachowań pedofilskich. Feminazistki są bowiem przekonane, że projekt zakazuje edukacji seksualnej, ponadto przypisuję projekt obywatelski złożony przez Fundację Pro – Prawo do Życia PiS-owi.

Projekt „Stop pedofilii” wprowadza kary za „propagowanie lub pochwalanie seksu” przez osoby zajmujące się „wychowaniem, edukacją i opieką”. Co ciekawe, lewactwu ten projekt stanął w gardle.

– Projekt nadal jest w Sejmie i to jest nasza zwycięska potyczka przed główną bitwą. Mógł bowiem zostać uchwalony i trafić do Senatu, dlatego już szykowałyśmy się na kolejne protesty – powiedziała Marta Lempart z „Ogólnopolskiego Strajku Kobiet”. – Ale piłka jest w grze a parasolki w dłoniach – dodała.

– Przygotowujemy się i trzymamy rękę na pulsie, bo ostatecznie nie wiadomo, kiedy komisja się zajmie projektem – przekonywała Lempart.

„Gazeta Wyborcza” – powielając kłamstwa feminazistek – informację podaje w tonie, jakby autorem projektu był lewacki PiS, a nie Fundacja Pro – Prawo do Życia. Niestety, biorąc pod uwagę fakt, że jeden jej projekt – dotyczący mordowania nienarodzonych dzieci – został odrzucony w październiku 2016 roku i padły wówczas mocne słowa ze strony członków Fundacji Pro, można się spodziewać, że i ten projekt zostanie albo ostatecznie odrzucony albo – jak projekt „Zatrzymaj aborcję” – trafi na całą kadencję do zamrażarki.

– Chciałabym, byśmy mogły protestować za czymś, np. za legalizacją aborcji, ale w związku z tym jakie są wyniki wyborów, nie powiem, że planujemy strajk. Ja wiem, że my go będziemy musiały zorganizować – mówi Magdalena Kuk, współorganizatorka „Strajków Kobiet” w Krakowie. – Rządzący nie pozostawiają nam wyboru, próbując zaskakiwać z każdej możliwej strony. My nie zamierzamy kicać jak króliki i jesteśmy bez przerwy w gotowości – przekonuje Kuk.

Warto zwrócić uwagę na pewien istotny fakt w całym tym sporze. Projekt wyraźnie nie zakazuje prowadzenia edukacji seksualnej, a jedynie wprowadza kary za namawianie i propagowanie czynności pedofilskich. Lewactwo tymczasem alarmuje, że „stop pedofilii” wprowadza zakaz edukacji seksualnej. Czy to nie mówi wyraźnie, o co naprawdę chodzi lewackiej stronie w tzw. edukacji seksualnej według ich modelu?

Źródła: wyborcza.pl/nczas.com