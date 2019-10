Zbigniew Lew-Starowicz ujawnia tajemnice Jerzego Popiełuszki. Jaki naprawdę był kapelan „Solidarności”?

Ks. Jerzy Popiełuszko to jedna z najważniejszych postaci w historii Polski w XX w. Kapłan ten wykazywał się niezwykłą odwagą, ale był także zwykłym człowiekiem. Do znajomości z kapelanem „Solidarności” wraca po latach we wspomnieniach Zbigniew Lew-Starowicz.

Ks. Jerzy Popiełuszko miał wielu przyjaciół i znajomych, wśród których był także najsłynniejszy polski seksuolog prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

Panowie poznali się, gdy Popiełuszko pracował w parafii w podwarszawskich Ząbkach w latach 70. Na temat tej znajomości Lew-Starowicz wypowiedział się w 2010 r. dla „Gazety Wyborczej”.

– Jak panu powiem, jaki naprawdę był, to mi dewotki dom podpalą – zażartował słynny seksuolog.

– To był wesoły, pogodny, zabawowy chłopak. Bywaliśmy u siebie, pijaliśmy alkohole, spędziliśmy wspólnie wczasy w Bułgarii. Wymienialiśmy się płytami. Ja mu pożyczałem muzykę latynoską i jazz, on mi muzykę pop, klasyczną i religijną. Dzięki ciotce z zagranicy miał płyty niedostępne wtedy w Polsce – wspominał Lew-Starowicz.