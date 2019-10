Afrykańskie upały dotarły także do Polski! Temperatura przekroczy ponad 30 stopni Celsjusza [VIDEO]

Mimo że dawno już pożegnaliśmy lato i rozpoczęliśmy kalendarzową jesień, to ciągle towarzyszą nam wysokie, wręcz wakacyjne temperatury. Jeszcze sam koniec października nieźle nas zaskoczy, a termometry dużo kresek powyżej zera.

„Gorący podmuch” już w tym tygodniu dotarł znad Afryki i Morza Śródziemnego do Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także do Polski. Przyniesie on nawet 30 stopni Celsjusza. Tak ciepło co prawda nie będzie w Polsce, jednak i u nas termometry pokażą ponad 20 stopni Celsjusza.

– Bardzo ciepła pogoda nasili się w Europie Środkowo-Wschodniej. Lokalnie możliwe będzie prawie 30 stopni C – prognozuje Severe Weather Europe. Wyżowa temperatura dotarła do Polski z południa już wczoraj i utrzymywać się w Europie w dniach 21-26 października.

Temperatura przekraczająca 20 stopni Celsjusza pojawiła się już w poniedziałek. Najwyższe wskazania termometrów prognozowane są dla Bałkanów, gdzie właśnie temperatura ma dochodzić, a nawet przekraczać 30 stopni Celsjusza.

Dobra aura ma utrzymywać się w Polsce aż do kolejnej soboty – 26 października. W ciągu najbliższego tygodnia temperatury będą sięgać maksymalnie 23,5 stopni C, jednak słoneczna aura sprawi, że odczuwalna temperatura będzie nieco wyższa.

Globalne ocieplenie musi się jednak nieco bardziej postarać. Obecnie październikowy rekord ciepła zanotowano w 2017 roku, kiedy termometry we Wrocławiu wskazywały 26 stopni Celsjusza, co było poprawieniem wyniku z 1989 roku.

