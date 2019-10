Cejrowski utworzy partię polityczną? „PiS dopuścił komuchów, a Konfederacja mnie rozczarowała” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski ostro skrytykował PiS stwierdzając, że „PiS przywrócił komuchów” do Sejmu. Konfederacja zaś „rozczarowała” go. Czy znany i popularny podróżnik założy własne ugrupowanie?

Mimo krytykowania poszczególnych stronnictw, nie zanosi się na to, by Cejrowski tworzył swój ruch polityczny. – Partii nie stworzyłem i nie planuję stworzyć, gdyż jestem bezpartyjny. Z natury jestem bezpartyjny. Nie nadaję się na generała, który ma swoje oddziały. Nadaję się na partyzanta, harcownika, którego wypuszcza się na podzamcze, by rozróbę zrobił – powiedział Wojciech Cejrowski.

– Taki mam temperament, samotnika. Nie cierpię prac grupowych, bo one oznaczają, że co jakiś czas muszę brać odpowiedzialność za nie swoje czyny. W rodzinie to jest zrozumiałe. Adam dostał za żonę Ewę i to on odpowiadał za te operacje, której mózgiem była ona. Ona była mózgiem operacji kradzenia jabłek z Pańskiego ogrodu, a jednak kogo wzywa Pan Bóg? Adama. „Adamie, czemu się chowasz po krzakach”? Nie mówi „Ewo, Adamie, czemu się chowacie” – dodał Cejrowski podkreślając, że „Adam odpowiada za grzeszki Ewy”.

– W partii przywódca odpowiada za grzeszki wszystkich swoich kolegów. Ja tak nie chcę – ocenił znany podróżnik.

Zapytany o oczekiwania wobec nowo wybranego Sejmu, Cejrowski wyznał, że „nie ma żadnych oczekiwań wobec tego parlamentu” a „raczej ma obawy”.

– Współpraca będzie trudniejsza, odkąd PiS stracił kontrolę nad Senatem. W zeszłej kadencji jeszcze mogłem oczekiwać, że coś załatwią. Mieli na tyle większość w dolnej izbie i kontrolę nad górną, że mogli szybko w ciągu miesiąca wprowadzić wszystkie obietnice wyborcze. Nie stało się. Nie mieli ich gotowych. Obiecywali „zrobimy to i to” a ustawy zaczęli pisać dopiero po wygranych wyborach. Czyli leniuszki – stwierdził Wojciech Cejrowski.

– Teraz będzie gorzej, bo PiS przywrócił komunistów. Skoro PiS trzymał władzę przez cztery lata i komuniści wrócili do parlamentu, to jest afera i tragedia. Ale komu się przemknęło SLD pod ramieniem albo między nogami? PiS-owi. Bo PiS rządził. To PiS powinien nie dopuścić, by czerwona zaraza wróciła do parlamentu i przepuścił, przegapił coś – zwrócił uwagę Cejrowski zaznaczając, że jego zdaniem nie była to celowa działalność PiS.

Wypowiedział się też o Konfederacji. – Złudzenia opadły, kiedy prolajferów odsunęli, mówiąc, że sami to zrobią. Na moje pytanie, że „dobra, z Kają Godek się nie dogadaliście, to kto w takim razie?” jest krótka odpowiedź w dwóch słowach: „Jan Kowalski”, „Zygmunt Balasek”, ktokolwiek. Imię i nazwisko. A oni odpowiadali we trzech do kamery przez 20-kilka minut – ocenił Cejrowski.

– Czyli ogólnie nie mieli konceptu na to – powiedział Cejrowski twierdząc też błędnie, że „nie mają prolajferów”. – Nie spodziewam się, by coś załatwili, bo jest ich mało – podsumował.