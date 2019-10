Chora akcja feministek. Wszyscy mamy zrzucać się na podpaski i tampony [VIDEO]

W Stanach Zjednoczonych zorganizowano pierwszy w historii Narodowy Dzień Okresu. Nagrano nawet specjalny film, a w szeroko zakrojonej akcji feministki domagają się, by podpaski i tampony były rozdawane za darmo.

Do akcji przyłączyły się różne organizacje non-profit, a podczas zgromadzeń uczestnicy domagali się w pierwszej kolejności zniesienia podatku nakładanego na środki higieniczne używane przez kobiety podczas okresu.

W dalszej perspektywie organizatorzy Narodowego Dnia Okresu maja nadzieję sprawić, aby podpaski i tampony były dystrybuowane bezpłatnie w placówkach publicznych – szkołach, schroniskach czy więzieniach.

Szeroko zakrojonej akcji towarzyszy również oficjalna strona internetowa, a na niej sklep, w którym można kupić na przykład kubek z logo za 15 euro czy siatkę materiałową za 5 euro więcej.

Organizatorzy akcji chcą, by dostęp do tamponów i podpasek był ogólnodostępny dla wszystkich, bez względu na status społeczno-gospodarczy czy rasę. Jak przekonują bowiem, wiele kobiet na świecie z powodu ubóstwa nie może sobie pozwolić na zakup tych środków higienicznych.

Najwyraźniej otrzymanie tych środków „za darmo” ma całkowicie odmienić los biednych dziewcząt. Z niecierpliwością czekamy, kiedy zostanie uruchomiona międzynarodowa petycja o „darmowy” dla wszystkich papier toaletowy…

These people are sick and have completely lost their fking minds! Holy crap please seek help! 🤦‍♀️pic.twitter.com/M7D9EB8oKx

— Karli Bonne’⭐️⭐️⭐️ (@kbq225) October 19, 2019