Japonia ma nowego cesarza. Na ceremonii koronacyjnej Polskę reprezentowała Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda [FOTO]

Cesarstwo Japonii ma już nową głowę państwa. Losy terminowej koronacji ważyły się do ostatniego momentu, jako, że rząd i dwór monarszy bały się, że w obliczu ostatniej katastrofy spowodowanej przejściem tajfunu, taka uroczystość może zostać źle odebrana przez obywateli. Do koronacji jednak doszło, a Polskę reprezentowała Agata Kornhauser-Duda.

8 sierpnia 2016 roku japoński cesarz Akihito wygłosił orędzie do narodu, w którym wyraził wolę abdykowania. Decyzja ta była powodowana złym stanem zdrowia monarchy.

Agencja Dworu Cesarskiego wyznaczyła datę abdykacji na 30 kwietnia 2019. 1 maja, tego samego roku, intronizowano obecnego cesarza Naruhito – syna poprzedniego władcy.

Koronacja Naruhito odbyła się 22 października 2019, jednak data ta stała pod znakiem zapytania. Rząd i dwór monarszy bały się, że w obliczu ostatniej katastrofy spowodowanej przejściem tajfunu, taka uroczystość może zostać źle odebrana przez obywateli.

Do koronacji jednak doszło, a w uroczystości wzięły udział głowy państw z całego świata. Rzeczpospolitą reprezentowała polska Pierwsza Dama, Agata Korhauser-Duda.

Japanese Emperor #Naruhito on Tuesday proclaimed his enthronement in a highly ritualized, ancient-style ceremony held in the Seiden State Hall at the Imperial Palace in Tokyo in front of 2,000 guests from around the world. https://t.co/2ZqI6HwZ7v pic.twitter.com/jfJY0fFYcK

— Global Times (@globaltimesnews) October 22, 2019