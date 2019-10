Jest przełom! Izba Gmin poparła w pierwszym głosowaniu ustawę ws. brexitu

Brytyjska Izba Gmin poparła w pierwszym głosowaniu zgłoszony przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu ws. wystąpienia z UE. Izba odrzuciła natomiast wniosek o zakończenie w ciągu trzech dni prac nad ustawą o porozumieniu ws. wystąpienia z UE.

Projekt premiera poparło 329 posłów, przeciwnych było 299. Gdyby posłowie po raz kolejny odrzucili ustawę Johnsona, to rząd rozwiązałby się i zarządził przedterminowe wybory.

Ustawa o porozumieniu w sprawie wyjścia nadaje wynegocjowanej przez Johnsona umowie, obowiązującą moc prawną.

– Wierzę, że jeśli uda nam się przyjąć to porozumienia i ustawę, która to umożliwia, będziemy mogli zamknąć ten rozdział i pozwolić temu parlamentowi i temu krajowi na rozpoczęcie leczenia ran i zakończenie podziałów – powiedział przed początkiem debaty premier.

Przyjęcie tej ustawy teoretycznie umożliwiłoby wyjście Wielkiej Brytanii z UE 31 października, gdyby tylko trafiła ona do prac w komisjach, jednak Izba Gmin odrzuciła wniosek o zakończenie w ciągu trzech dni prac nad ustawą. W związku z tym Johnson zapowiedział, że wstrzymuje ją [ustawę] do czasu odniesienia się przez Brukselę do wniosku o przesunięcie terminu brexitu.

Dodał, że w tej sytuacji rząd musi przyspieszyć przygotowania do wyjścia z UE bez umowy.

Źródło: PAP/Polsat News/wPolityce.pl