Korwin-Mikke stanowczo odpowiada Macierewiczowi! „Kurdowie obrzucają kamieniami Amerykanów, którzy ich zdradzili”

Janusz Korwin-Mikke był gościem radia Wnet, gdzie w stanowczych słowach odpowiedział na to, co mówił wcześniej Antoni Macierewicz. – Z NATO nie powinniśmy występować, ale żadnego zagrożenia ze strony Rosji nie widzę – wskazywał poseł-elekt Konfederacji.

Jeden z najważniejszych polityków Prawa i Sprawiedliwości, Antoni Macierewicz, stwierdził iż poglądy Janusza Korwin-Mikkego na temat Rosji, USA i NATO są szkodliwe dla bezpieczeństwa Polski. O ustosunkowanie się do tych słów został poproszony lider Konfederacji.

– To są brednie. Nie wiem, co chodzi w sprawie roli jego ekscelencji Włodzimierza Putina w polityce polskiej, bo o ile wiem, to on do żadnej partii w Polsce nie należy. Natomiast jest bardzo dobrym prezydentem Rosji, bo się go boją. To jest bardzo kwalifikacja na prezydenta – ocenił Korwin-Mikke.

Poseł-elekt Konfederacji po raz kolejny podkreślił, że Polska nie może zamykać sobie żadnej z opcji w stosunkach międzynarodowych. – Jeżeli ktoś powie, że musi iść z Ameryką, choćby nie wiem co, bo z Niemcami i Rosją żeśmy zadarli, to po prostu rozkłada ręce i nogi, mówiąc: róbcie z nami co chcecie – powiedział.

Korwin-Mikke powołując się na obecną sytuację w Syrii podkreślił, że NATO nie może być naszym jedynym gwarantem bezpieczeństwa. – Od kilku dni widzimy, jak Kurdowie obrzucają kamieniami i zgniłymi jabłkami Amerykanów, którzy ich zdradzili i wycofali się. Nie przypadkiem brygady amerykańskie (w Polsce – red.) stacjonują przy granicy niemieckiej. Jedynym ćwiczeniem, jakie do tej pory robiły, była ewakuacja do Niemiec – mówił polityk.

– Stany Zjednoczone nie mają z nami żadnego porządnego sojuszu. (…) Nie uważam, że Polska powinna wystąpić z NATO. W tej chwili nie widzę takich powodów, ale też nie widzę żadnego zagrożenia ze strony Rosji – podkreślił Korwin-Mikke.