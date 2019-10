Krzysztof Bosak intelektualnie wdeptał w ziemię polityków partii pookrągłostołowych w TVP Info [VIDEO]

Krzysztof Bosak z Konfederacji zgotował INTELEKTUALNY ARMAGEDON politykom partii pookrągłostołowych w TVP. Siła argumentów polityka prawicy rozłożyła na łopatki nieprzygotowanych do dyskusji i przekrzykujących się przedstawicieli pozostałych partii.

Nawet Marek Sawicki z rolniczego PSL-u, który siedział obok p. Bosaka, nie był przygotowany na takie „oranie”. Polityk Konfederacji wyróżniał się na tle innych gości przygotowaniem do każdego poruszonego w TVP tematu.

„Edukacja” seksualna

Goście w studiu TVP rozmawiali m.in. o tzw. „edukacji seksualnej”. Konfederacja nie zamierza bagatelizować tego zagrożenia.

– My uważamy, że zagrożenie jest realne […] Uważamy, że rząd musi zacząć działać. Minęły cztery lata władzy PiS-u, a prawo w tych kwestiach się nie zmieniło. Jest projekt wychodzący z organizacji prorodzinnych żeby dopracować prawo oświatowe, żeby żadna organizacja LGBt i „edukatorzy” tak zwani, nie mogli spoza szkól wchodzić i demoralizować dzieci. Trzeba ten projekt uchwalić. – powiedział polityk Konfederacji.

Krzysztof Bosak przypomniał też o tym, że dzieci powinny należeć przede wszystkim do rodziców, a nie do państwa.

– Druga sprawa: trzeba wzmocnić pozycję rodziców. Tak, żeby bez podpisów rodziców nie można było wziąć dzieci na żadne zajęcia. […] Trzeba ograniczyć tą ofensywę lobby LGBT w postaci manifestacji, warsztatów… No, po prostu rząd musi działać! – powiedział.

Tęczowe piątki w polskich szkołach

Polityk z Konfederacji mówił w studiu Telewizji Publiczne o zagrożeniu jakie niesie ze sobą tęczowy marksizm kulturowy.

– Postrzeganie płci jako konstruktu kulturowego, a nie jako czegoś co wynika z naturalnego porządku społecznego […] W Anglii to doprowadziło do pewnego paradoksu: Przeciwko tym wynalazkom wspólnie protestują środowiska chrześcijańskie i muzułmańskie. – powiedział polityk.

Marsz Niepodległości

Rozmowa zeszła na temat Marszu Niepodległości. Ta kwestia zadziałała na siedzącą obok p. Bosaka przedstawicielkę Lewicy jak woda święcona na diabła. Kobieta zaczęła atakować inicjatywę marszu i przekonywać, że jest on niebezpieczny.

Krzysztof Bosak przypomniał zlewicowanej „polityczce” Wandzie Nowickiej, o prowokacjach, które lewicowcy organizowali przeciwko Marszom Niepodległości. M.in. próbę blokady pierwszego marszu przez Roberta Biedronia.

Nowicka w tej dyskusji wykazała się całkowitym brakiem tolerancji, którą lewica tak się przecież szczyci, i nazwała inicjatywę „Marszu..” „patologią”.

Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich

Krzysztof Bosak zapewnił, że opozycja na pewno nie wystawi jednego wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich, ponieważ w opozycji znajduje się również Konfederacja, która nie poprze żadnego polityka ze skompromitowanych pookrągłostołowych ugrupowań.

Bosak nie wyklucza, że w Konfederacji odbędą się prawybory na kandydata.

– Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że ze względu na mnogość sił zgromadzonych w Konfederacji […] myślimy o tym, żeby zrobić swoje wewnętrzne prawybory.

Źródło: TVP INFO/Twitter