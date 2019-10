Ks. Szydło ma dziecko? Pełnomocnik zaprzecza, ale Stonoga uderza: Zrobimy zadymę na całą Polskę i wywalczymy odszkodowanie

Zbigniew Stonoga ostro ugodził w ks. Tymoteusza Szydło. Kapłan krótko po wyświęceniu udał się na długi urlop. Nie wyjaśniono, co jest tego powodem, w związku z tym pojawiły się plotki, że syn byłej premier Beaty Szydło został ojcem. Znany biznesmen postanowił dać krótkie ogłoszenie na ten temat. Z kolei pełnomocnik ks. Szydło zaprzecza, by plotki o dziecku były prawdziwe.

– Jeżeli prawdziwe są informacje nt księdza- syna znanego polityka to proszę o kontakt pokrzywdzoną dziewczynkę.Zrobimy zadymę na całą Polskę a dla ciebie wywalczymy odszkodowanie – napisał na Facebooku Zbigniew Stonoga.

W komentarzach internauci nakręcają przedsiębiorcę, by ruszył ten temat. – Brawo Zbyszku. Pozdrawiam i zdrowka zycze. Jedziesz z nimi!!! – pisze Tomasz. – Panie Zbyszku jeśli chodzi o syna b.premier to jest to prawda że ma córkę – dodaje Julian. – Tak, to jest prawda,bylam niedaleko i tam,aż huczy od tego tematu – twierdzi Anna.

Niektórzy zwracają jednak uwagę, że jest to najpewniej fejk, zaś pełnomocnik ks. Tymoteusza Szydło zaprzeczył pojawiającym się od wielu dni plotkom.

– Całkowicie nieprawdziwe oraz zniesławiające, są pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej plotki dotyczące rzekomej przyczyny urlopu księdza Tymoteusza Szydło. W szczególności całkowicie nieprawdziwa jest informacja, że ksiądz Tymoteusz został ojcem. Dodać należy, że powód urlopu ma charakter prywatny i nie będzie komentowany publicznie. Wyrażamy głęboką nadzieję, że zostanie to uszanowane – czytamy w oświadczeniu adwokata Macieja Zaborowskiego, pełnomocnika ks. Tymoteusza Szydło.

– Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do wszystkich osób oraz podmiotów rozpowszechniających dalej powyższe kłamstwa niezwłocznie kierowane będą do sądów prywatne akty oskarżenia oraz powództwa cywilne o ochronę dóbr osobistych – zaznacza.

Źródła: facebook.com/wp.pl