Kulczyk, Sołowow, Woźniak-Starak i Solorz już niedługą będą mieli towarzystwo. W Polsce milionerów ma przybywać najszybciej

Obecnie w Polsce żyje 116 tysięcy osób z majątkiem przekraczającym milion dolarów. W ciągu najbliższych czterech lat ta liczba ma wzrosnąć o 74 proc. Będzie to jeden z największych wzrostów na świecie.

Według „Global wealth report 2019” opracowanego przez Credit Suisse Research Institute do 2024 roku liczba polskich milionerów podskoczy o 74 procent i będzie to jeden z największych tego typu wzrostów na świecie.

Przyrostem bogaczy na podobny poziomie będzie mogła się pochwalić jedynie Japonia. Japońskich milionerów jest obecnie 3 mln, a do 2024 ta liczba wyniesie 5,2 mln (wzrost o 71 proc.).

W Chinach odnotowany ma zostać wzrost o 55 proc. Wartość światowego majątku wzrośnie do 2024 roku o 27 proc. (do 459 bilionów dolarów). Liczba milionerów na świecie wzrośnie o ok. jedną trzecią.

To wszystko są oczywiście jedynie przewidywania. Jeśli w międzyczasie na świecie pojawi się wielki kryzys ekonomiczny, to może się okazać, że te liczby będą wyglądać zupełnie inaczej.

Źródło: Global wealth report 2019