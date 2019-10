Michalkiewicz wbija szpilę w Jachirę! „Takie osoby nie powinny być prawodawcami nawet w takim Bantustanie jak nasz”

Stanisław Michalkiewicz ostro uderzył w Klaudię Jachirę. Jak powiedział w najnowszym nagraniu, „osoby o takich kwalifikacjach, że potrafią ściągnąć majtki, to jednak nie powinny awansować na prawodawców, nawet w takim Bantustanie jak nasz”.

Stanisław Michalkiewicz wyliczył, ile milionów złotych otrzymają partie polityczne z budżetu państwa i zaznaczył, że finansowanie partii z budżetu „jest niemoralne”. – Jeśli z moich podatków mam finansować PO, a zwłaszcza Nowoczesną, jakichś zielonych, czerwonych, czy SLD, które uważam za szkodliwe, niebezpieczne, to jestem zmuszany do czynów nierządnych, na które pani Janda pomstuje – powiedział Stanisław Michalkiewicz.

– Niestety tak jest i chyba już tak zostaje – dodał Michalkiewicz.

– Jeszcze na jedną rzecz w związku z wyborami chciałbym zwrócić uwagę. Z listy KO do Sejmu dostała się pani Klaudia Jachira. Dotychczas słynęła z rozmaitych erotycznych ekscesów. W oczach pani Jandy chwały pewnie nie przynosi, ale mniejsza z tym – powiedział publicysta „Najwyższego Czasu!”.

– Jachira zasłynęła ostatnio żartem, jeśli można to tak nazwać. Stojąc pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego sparodiowała hasło tradycją uświęcone „Bóg, honor, ojczyzna”. Powiedziała „bóg, hummus, włoszczyzna”. I z tego jest bardzo dumna. Warto zwrócić uwagę, że poseł musi złożyć ślubowanie, w którym będzie powoływał się w sposób patetyczny na ojczyznę i tak dalej, a nie na włoszczyznę – przypomniał Michalkiewicz.

– W związku z tym nie wiem, czy pani Klaudia Jachira powinna być dopuszczona do tego ślubowania. A jeśli by nawet je złożyła, bo to będzie udawała, to nie wiem, czy nie powinna być oskarżona o krzywoprzysięstwo i wykopana z Sejmu na szpicach butów. Bo wydaje mi się, że wszystko wszystkim, ale osoby o takich kwalifikacjach, że potrafią ściągnąć majtki, to jednak nie powinny awansować na prawodawców, nawet w takim Bantustanie jak nasz – podsumował.

Źródło: YouTube: Stanisław Michalkiewicz