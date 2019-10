Niebywałe odkrycie. W miejscu katastrofy znaleziono sejf pełen złota

W Kraju Krasnojarskim na Syberii doszło do katastrofy, w wyniku której zawaliła się tama. W miejscu zdarzenia znaleziony został sejf, w którym znajdowało się 18 kg złota.

– W sejfie odkrytym przez rosyjskich ratowników Ministerstwa ds. Sytuacji Kryzysowych znajduje się łącznie 18 kilogramów złota – poinformowało źródło, na które powołuje się agencja TASS.

Sejf ten miał znajdować się w jednym z budynków, który został zniszczony przez wodę. Łącznie w wyniku katastrofy zniszczonych pięć budynków.

Do katastrofy doszło w nocy z piątku na sobotę. Nastąpiło przerwanie jednej z trzech tam w kopalni w rejonie miasta Kuragino, ok. 160 km od Krasnojarska. Rzeczniczka Rosyjskiego Komitetu Śledczego Swietłana Petrenko potwierdziła, że na miejscu znaleziono sejf. Został on skonfiskowany i uznany za materiał dowodowy w śledztwie.

Władze planują przejęcie złota na poczet wypłaty odszkodowań za szkody, które powstały w wyniku zdarzenia.

W chwili obecnej wiadomo, że w wyniku katastrofy śmierć poniosło 17 osób, kolejne 3 zaginęły, natomiast 26 osób zostało rannych.

Źródło: rp.pl, TASS