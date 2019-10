Ostro na antenie RMF FM. Robert Mazurek zrugał Włodzimierza Czarzastego

W „Porannej rozmowie” na antenie radia RMF FM doszło do ostrego starcia na temat polityków o kontrowersyjnych poglądach, którzy zasiadają w Sejmie. Wymianę zdań rozpoczął Włodzimierz Czarzasty, któremu odpowiedź Roberta Mazurka z pewnością była w niesmak.

– To, co zrobił złego (Paweł Kukiz – red.), to wprowadził sporo ludzi, których poglądy nie powinny być reprezentowane w Sejmie – powiedział Czarzasty na antenie.

Słowa te spotkały się z ostrą odpowiedzią Roberta Mazurka.

– Pan wprowadzał do Sejmu byłych komunistów, pan sam należał do PZPR, partii, która wspierała w Polsce reżim autorytarny. Jak pan mówi o tym, że jakieś poglądy nie powinny być w parlamencie reprezentowane, to we mnie budzi się takie wspomnienie, wy już, towarzysze, raz do tego doprowadziliście – odparł prowadzący.

Następnie Czarzasty mówił o tym, kto będzie wicemarszałkiem Sejmu z ramienia lewicy. Otóż jak przyznał, będzie to ustalone wspólnie z Robertem Biedroniem i Adrianem Zandbergiem.

– Uważamy, że kierownictwo Senatu powinno zostać stworzone z Platformy Obywatelskiej, PSL-u, z niezależnych, z Lewicy oraz z PiS-u. Dzisiaj będę na ten temat rozmawiał z panem Grzegorzem Schetyną. Codziennie właściwie rozmawiam na ten temat z panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z którym się bardzo lubimy i muszę powiedzieć, że chyba będzie to fajnie wyglądało, bo wiele rzeczy będziemy wnosić wspólnie – mówił dalej Czarzasty.