Roman Giertych składa wniosek ws. unieważnienia wyborów do Sejmu! Chodzi o upolitycznienie TVPiS

Po Konfederacji unieważnienia wyborów chce również Roman Giertych, który przygotował protest ws. unieważnienia wyborów parlamentarnych we wszystkich okręgach sejmowych. Mecenas wysyła swój wniosek do Sądu Najwyższego. Chodzi o upolitycznione TVP.

„Publikuję protest, który dzisiaj wyślę do SN. Każdy, kto podziela argumenty zawarte w tym proteście może go skopiować (lub uzupełnić) i wysłać na wskazany niżej adres. Termin na wysyłkę pocztą (również w krajach UE) mija dzisiaj o północy” – pisze Giertych na Facebooku.

Mecenas wnosi o stwierdzenie nieważności wyborów do Sejmu we wszystkich okręgach z powodu: „Dopuszczenia się przez osoby odpowiedzialne w TVP S.A. za przygotowanie oraz prezentację materiałów dotyczących kampanii wyborczej do Sejmu RP, przestępstwa przeciwko wyborom, określonego w art. 249 pkt 2 kodeksu karnego, mającego wpływ na wynik wyborów, polegającego na przeszkadzaniu podstępem swobodnemu wykonywaniu prawa do głosowania poprzez faworyzowanie w mediach publicznych tj. TVP S.A. Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, przy jednoczesnym dyskredytowaniu innych komitetów wyborczych, ich kandydatów oraz propozycji programowych”.

– Wznoszę o zwrócenie się do TVP S.A. o zabezpieczenie i przekazanie do Sądu Najwyższego pełnego zapisu wszystkich programów informacyjnych w tym całości nagrań „Wiadomości”, „Teleexpressu”, „Panoramy” oraz całości emisji w TVP INFO na okoliczność ustalenia ilości czasu antenowego poświęconego przez TVP S.A. na prezentacje poszczególnych komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej do Sejmu RP w 2019 roku oraz sposobu przedstawiania poszczególnych komitetów wyborczych

Ponadto wnoszę o zawiadomienie mnie o wyznaczeniu składu celem rozpoznania przedmiotowego wniosku, ponieważ jest możliwe, że w stosunku do sędziów wyznaczonych celem rozpoznania wniosku, zajdą okoliczności analogiczne do wskazanych w uzasadnieniu – czytamy na facebookowym Romana Giertycha.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sądzie Najwyższym protesty wyborcze. Partia rządząca Jarosława apeluje o ponowne przeliczenie głosów w sześciu okręgach senackich. Wcześniej protest w sprawie wyborów do Sejmu złożyła Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Źródło: Facebook: Roman Giertych