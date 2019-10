Uwaga! Puma wróciła na Śląsk! Może być bardzo niebezpieczna

Jakiś czas temu w okolicach Pszczyny i Kobióra na Śląsku widziana była puma. Teraz wielki kot widziany był pod Bieruniem. Lokalne władze wydały już ostrzeżenie dla mieszkańców.

Na pumę natknął się jeden z mieszkańców Małego Chełmna. Natychmiast zawiadomił on policję, Nadleśnictwo Katowice, Powiatowy inspektorat Weterynarii w Tychach oraz Koło Łowieckie „Łabędź” w Bieruniu.

Ba stronie internetowej magistratu Chełma Śląskiego można przeczytać: „W związku z tym, do czasu wyjaśnienia zdarzenia, zalecamy ostrożność przy wchodzeniu do lasów i poruszaniu się w przestrzeniach otwartych (łąki, pola). W razie zaobserwowania zwierzęcia prosimy o kontakt z numerem alarmowym 112”. Widać więc, że urzędnicy podchodzą do sprawy jak najbardziej poważnie.

Pomimo zaalarmowania służb, nie udało się znaleźć pumy. Być może teraz uda się schwytać zwierzę i uspokoić okolicznych mieszkańców.

Źródło: se.pl