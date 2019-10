Właściciel mieszkania nie wytrzymał i sam dokonał eksmisji. Miał sądowy tytuł wykonawczy, ale w naszym kraju to za mało

Mężczyzna, który 2 lata temu nabył mieszkanie na licytacji komorniczej nie wytrzymał i sam eksmitował lokatorów. Zabarykadował się wewnątrz i chce bronić swojej własności. Okazuje się, że w naszym nieszczęśliwym kraju prawo własności właściwie nie istnieje.

Nabywca mieszkania ma tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności pozwalający na dokonanie eksmisji. Mimo tego lokatorzy nie chcieli opuścić lokalu.

Właściciel pod nieobecność lokatorki wszedł do mieszkania i „eksmitował” z niego jej znajomego, a także psa i dwa koty. Nie była to pierwsza taka próba zdesperowanego właściciela, bo od sierpnia kilka razy próbował dostać się do swojego mieszkania.

Mężczyzna nabył nieruchomość na aukcji komorniczej. Wcześniej należała ona formalnie do rodziców lokatorki, która zajmowała lokal, ale została zlicytowana na poczet długów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Na miejsce była wzywana policja, jednak początkowo funkcjonariusze odmawiali interwencji i twierdzili, że nie mogą siłą usunąć mężczyzny.

Sytuacja zmieniła się wieczorem gdy po konsultacji z prokuratorem policjanci stwierdzili, że to właściciel łamie prawo. Mimo tytułu wykonawczego eksmisja musi być dokonana z udziałem komornika.

Zdesperowany właściciel zabarykadował się w mieszkaniu i mimo rozwiercenia zamków przez okupującą lokal kobietę nie wpuścił jej do środka.

Sprawa ta dobitnie pokazuje ogromną asymetrię praw przysługującym lokatorom i właścicielom. Ci pierwsi są właściwie bezkarni i usunięcie ich z zajmowanych lokali jest w świetle obowiązującego prawa niezwykle trudne i czasochłonne.

Powszechną praktyką jest, iż w przypadku gdy lokator nie chce opuścić lokalu komornik odstępuje od dokonania eksmisji. W takim przypadku właściciel jest bezradny.

O ile jednak losem lokatorów zajmują się chętnie dziennikarze, czy różnej maści lewicowi działacze, nie można tego powiedzieć o właścicielach, którzy znajdują się z góry na przegranej pozycji mimo, iż sami często popadają w kłopoty finansowe ze względu na nie realizowanie jakichkolwiek zobowiązań finansowych przez lokatorów.

