Wybory nie zakończyły festiwalu socjalnych obietnic. Poseł PiS chce 500 plus dla… turystów

Rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku zaoferował Polakom bardzo bogatą ofertę socjalną, która jest w dalszym ciągu rozbudowywana. Teraz rekomendowany przez Jarosława Gowina na stanowisko wiceministra odpowiedzialnego za turystykę Andrzej Gut-Mostowy proponuje wprowadzenie programu „500 plus dla turystyki”.

Tak naprawdę chodzi o wprowadzenie bonów turystyczno-wakacyjnych. Zdaniem Gut-Mostowego, część świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo mogłoby być spełniane w innej formie aniżeli wypłacanie pieniędzy.

Tego typu rozwiązania zostały już wprowadzone we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Belgii czy Austrii. Podobny system funkcjonuje także na Węgrzech, z którego mogą korzystać seniorzy, niepełnosprawni, a także dzieci i młodzież.

Według Gut-Mostowego, wprowadzenie podobnego rozwiązania w Polsce stanowiłoby motor napędowy dla polskiej branży turystycznej. Zdnaiem posła PiS przedsiębiorcy mogliby zwiększyć tempo inwestycji, a co za tym idzie, również i swoje zyski.

Ale prawda jest inna. Po prostu państwo zabierze jednym żeby dać drugim. Nie będzie rozwijało się to co działa dobrze i przynosi zyski, ale to o czym zadecyduje rząd. W skrócie: zabiorą piekarzom, żeby dać hotelarzom.

Jak widać, pomysły PiS na wprowadzanie w życie idei socjalistycznych w Polsce, nie zakończyły się wraz z wyborami.

Źródło: rmf24.pl