Krystyna Pawłowicz broni Zenka Martyniuka! „Wśród widzów jest też bardzo wielu jego wielbicieli”

O królu disco polo powstaje film którego producentem jest TVP. – Jest to pierwszy od wielu lat film pokazujący prawdę o fenomenie, jakim jest zjawisko disco polo, ale przede wszystkim ikona tej muzyki, czyli Zenon Martyniuk – stwierdził prezes telewizji Jacek Kurski. Wielu internautów taka wiadomość oburzyła. Nieoczekiwanie w obronę gwiazdę disco polo wzięła Krystyna Pawłowicz.

Parę dni temu na Podlasiu ruszyły zdjęcie do filmu o Zenku Martyniuku, a o produkcji mówił w niedzielę sam prezes TVP Jacek Kurski, który pojawił się na planie zdjęciowym w towarzystwie Martyniuka, by podpatrzeć jak powstaje produkcja:

– Jest to pierwszy od wielu lat film pokazujący prawdę o fenomenie, jakim jest zjawisko disco polo, ale przede wszystkim ikona tej muzyki, czyli Zenon Martyniuk w różnych sytuacjach – powiedział.

Wielu internautów ta wiadomość rozsierdziła, bo ich zdaniem publiczne pieniądze, nie powinny iść na film o gwieździe disco polo.

– Serio TVP chce kręcić film o życiu niejakiego Zenona Martyniuka? – napisał na Twitterze jeden z internautów.

Odpowiedzieć na wpis postanowiła sama Krystyna Pawłowicz. Posłanka wzięła w obronę film i wytłumaczyła, co i jak:

– No dobrze, ale przecież wśród widzów jest też bardzo wielu jego wielbicieli… Kto zechce film obejrzy, kto nie – to nie obejrzy. Nie powinno się lekceważyć – do pewnych granic – gustów sporej, a może i bardzo dużej części widowni TVP mimo, iż sami mamy gusty muzyczne bardzo nawet odmienne – napisała na swoim Twitterze Pawłowicz.

