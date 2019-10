Będzie kara śmierci za pedofilię i dzieciobójstwo? Rosjanie są jednomyślni

Na oficjalnym profilu w serwisie vKontakte Dumy Państwowej – rosyjskiej niższej izby parlamentu – umieściła ankietę z zapytaniem, czy internauci popierają wprowadzenie kary śmierci za dzieciobójstwo oraz pedofilię. „Za” opowiedziało się około 80 proc. internautów. Przeciwko było ponad 17 proc. Temat kary śmierci wrócił po zabójstwie 9-letniej dziewczynki w Saratowie.

Według obecnego prawa w Rosji, „do czasu jej zniesienia kara śmierci może być ustanowiona przez prawo federalne jako wyjątkowy środek kary za szczególnie poważne przestępstwa przeciwko życiu, a oskarżonemu przyznaje się prawo do procesu przed sądem z udziałem ławy przysięgłych”. Ponadto 15 art. rosyjskiej konstytucji podaje, że „jeżeli umowa międzynarodowa ustanawia inne zasady niż te przewidziane przez prawo, zastosowanie mają postanowienia umowy międzynarodowej”. Rosja zaś zobowiązana jest do przestrzegania Protokołu nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka. Znajduje się w nim zakaz stosowania kary śmierci.

Wygląda jednak na to, że pojawił się pomysł, by ten stan rzeczy zmienić. Wszystko za sprawą zabójstwa 9-letniej dziewczynki w Saratowie. Liza Kieselowa wyszła 9 października do szkoły oddalonej o 500 metrów. Nigdy do niej nie dotarła. Ciało odnaleziono w jednym z garaży. Śmierć była wynikiem obrażeń zadanych w trakcie gwałtu.

Jako pierwsi o karze śmierci powiedzieli deputowani Dumy Państwowej z obwodu saratowskiego, Jewgienij Primakow i Olga Alimowa. Lider partii Sprawiedliwa Rosja Siergiej Mironow zaapelował też o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad zniesieniem zakazu kary śmierci.

– Nawet dożywotnie pozbawienie wolności nie jest karą, którą powinni ponieść ci nie-ludzie. Nie ma dla nich miejsca na naszej planecie. Tego żąda nasze społeczeństwo. Tego żąda nasze sumienie, tego żąda ludzka sprawiedliwość – stwierdził Mironow. Rosyjskie media podkreślają, że wszystkie frakcje w Dumie są za przywróceniem kary śmierci.

Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow powiedział jednak, że „ta kwestia nie jest obecnie omawiana”. Rzecznik Praw Dziecka Anna Kuzniecowa ocenia zaś, że obecnie zniesienie moratorium na karę śmierci jest niemożliwe. – Dziś uniemożliwia to szereg norm i zobowiązań międzynarodowych. Żadna kara nie odkupi cierpienia dziecka. Dlatego musimy mówić o poważnym zintegrowanym podejściu – powiedziała Kuzniecowa.

Źródła: forsal.pl/vk.com