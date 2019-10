Bosak nowym królem Internetu? Internauci proszą o zdjęcie banów po jego wystąpieniach w TVP. „Nawraca pierwszych pisowskich wyznawców” [VIDEO]

Krzysztof Bosak kilka razy pojawił się w mediach rządowych i staje się hitem publiczności. Widać wyraźnie, że gdyby nie blokada medialna zakłamanej TVP utrzymywanej pod przymusem z naszych pieniędzy, wynik Konfederacji w wyborach byłby zupełnie inny.

Jedną z lepszych recenzji Bosaka jest ujadanie propartyjnego propagandysty Piotra Wielguckiego. – Ciśnienie mi się podnosi, gdy słyszę, że wyszczekany gówniarz Bosak, to inteligentny i przedsiębiorczy polityk. Krótkie pytania: 1. Jakie on ma wykształcenie? 2. Jaki ma staż pracy? 3. Ile firm założył? 4. Co poza pyskowaniem o polityce osiągnął? – napisał na Twitterze Wielgucki.

Wychodząc jednak poza świat betonu, który zagłosuje na PiS nawet, gdy ten zadeklaruje detonację broni jądrowej, widzimy, że Bosak jednak zyskuje sympatyków. Wyróżnia się też merytorycznie poziomem wypowiedzi.

Ostatnio Bosak był gościem w „Minęła 20”. Odniósł się do burzy wokół obywatelskiego projektu „Stop pedofilii”. – Ta cała dyskusja jest mocno zakłamana, ale jest to mocno w interesie lewicy. Zrozummy działanie lewicy. Lewica pentlując nieprawdziwą propagandę, że projekt obywatelski Fundacji Pro – Prawo do Życia, której należą się podziękowania za zmobilizowanie obywateli w temacie ochrony dzieci przed nadużyciami również tzw. sekseduaktorów, którzy próbują wchodzić do szkół i robić jakieś „tęczowe piątki”. Lewica w ten sposób mobilizują swoich wyborców. Bo wyborcy lewicy ślepo wierzą w to, co powiedzą takie osoby, jak Biedroń czy Wanda Nowicka i oni już uwierzyli, że rząd PiS zakazuje edukacji seksualnej. Jest to całkowita bzdura – mówił Bosak. Wyjaśnił też, że to dlatego właśnie lewica nie podnosi żadnej merytorycznej dyskusji na ten temat.

– Bosak wszedł do studia. Pozamiatał wszystkich i wyszedł. Magdalenka ma do teraz czkawkę – napisał Lech na Twitterze. Podobne wypowiedzi internautów pojawiają się przy właściwie każdym jego wystąpieniu.

– Bosak najbardziej merytoryczny. Reszta fiu- bzdziu – ocenia Clericus. – W tej lewicowej kapuście z grochem, Krzysztof Bosak przedstawia się jak niesamowicie kompetentny polityk. Rozwalił ich merytorycznie jak mistrz, aż Pani Holecka musiała interweniować i ukrócić trudne tematy – pisze Bob Gedron.

Inny internauta zauważył, że część użytkowników prosi Bosaka o zdjęcie bana! – Krzysztof Bosak nawraca pierwszych PiS-owskich wyznawców. Jeden błaga żeby Bosak zdjął bana, a druga przyłącza się do prośby. Piękny widok ludzi którzy dwa tygodnie temu nazywali Konfederację ruską onucą – czytamy.

– Krzysiek Bosak w Strefie starcia wypadł świetnie. Jednak na tradycyjny atak ruską onuca trzeba odpowiadać Panią Basią od Komendanta, która była sekretarką generała stanu wojennego, który cudownie zmartwychwstał. To atakujących onucą wprowadza zwykle w stępor albo dygot – ocenia redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer.

