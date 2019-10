Czarnoskóry polityk Partii Republikańskiej o politycznej poprawności: „Doprowadzi nasz naród do zniszczenia””

Ben Carson, znany czarnoskóry polityk Partii Republikańskiej, wypowiedział się ostro na temat politycznej poprawności. Twierdzi, że doprowadzi Amerykę do upadku.

Ben Carlson, powołany w marcu 2017 roku przez Donalda Trumpa na stanowisko Sekretarza urbanizacji USA (HUD), przemawiał w Kongresie.

Reprezentantka z Partii Demokratycznej, Jennifer Wexton, zapytała go podczas wysłuchania o to, czy chce przeprosić za to, że wyraził niepokój z powodu „dużych, włochatych mężczyzn” próbujących uzyskać dostęp do schronisk dla bezdomnych kobiet.

Komentarze te padły na spotkaniu HUD w San Francisco w zeszłym miesiącu, zostały zinterpretowane przez kilka obecnych na nim osób jako skierowane do osób transpłciowych.

– Myślę, że cała koncepcja politycznej poprawności – „Możesz to powiedzieć. Nie możesz tego powiedzieć. Nie możesz powtórzyć tego, co ktoś powiedział” – jest całkowitą głupotą i zniszczy nasz naród – powiedział Carson i dodał, że nigdy nie opisywał transwestytów w taki sposób.

– Opowiedziałem historię, którą grupa kobiet opowiedziała mi o dużych, włochatych mężczyznach, którzy nie są transpłciowymi kobietami, przybywających do placówek i wymagających akceptacji z powodu obowiązujących zasad – powiedział Carson.

Na początku tego roku HUD wprowadził wytyczne, która znacznie osłabiłaby politykę ochrony dla bezdomnych transpłciowych kobiet i mężczyzn przyjętą za czasów Obamy.

Wexton w maju przygotowała projekt ustawy, która ma zablokować przekształcanie wytycznych w politykę.

Ben Carson startował w prawyborach Partii Republikańskiej w kampanii prezydenckiej. W pewnym momencie prowadził w sondażach ale później wycofał swoją kandydaturę i poparł Donalda Trumpa.

Jest jednym z najlepszych neurochirurgów w USA, zwolennikiem niskich podatków, prawa do posiadania broni, a przeciwnikiem powszechnych ubezpieczeń społecznych.

Źródło: The Hill