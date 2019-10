Dyktatura kobiet w Sejmie! Scheuring-Wielgus i Hartwich w objęciach: „Dla takich chwil warto żyć” [FOTO]

Joanna Scheuring-Wielgus jeszcze nie tak dawno krzyczała na proteście fatalnej opozycji „dość dyktatury kobiet”. Teraz zadowolona razem pozuje z Iwoną Hartwich. Obie kobiety będą posłami Sejmu.

Scheuring-Wielgus i Hartwich są toruniankami. Druga jednak, o ile bywała już w Sejmie, wręcz zdążyła się w nim nawet zadomowić, posłem została po raz pierwszy.

Scheuring Wielgus była jedną z przybocznych Ryszarda Petru. Gdy polityk utworzył partię Nowoczesna, ta do samego końca istnienia prezesury była przy mistrzu wpadek. Potem wraz z nim utworzyła małe ugrupowanie o nazwie Teraz!, po czym wyemigrowała do Wiosny Roberta Biedronia. Do Sejmu weszła z list SLD, z których startowali działacze tej partii.

Z kolei Iwona Hartwich zasłynęła podczas głośnego protestu opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. Przez kilka dni okupowali oni kawałek sejmowego korytarza. Do Sejmu wybrana została głosami wybierających KO.

Obie panie poseł spotkały się teraz w Sejmie, o czym nie omieszkała poinformować przeciwniczka dyktatury kobiet. – Dla takich chwil warto żyć. Z @iwonahartwich w Sejmie ‼️ Los jest przewrotny i sprawiedliwy 💪💪 dwie Torunianki 💪💪 – napisała na Twitterze Scheuring-Wielgus załączając wspólne zdjęcie.

Ciekawe, czy wkrótce jeszcze zobaczymy podobne zdjęcie, tym razem w trójkącie z Klaudią Jachirą do kompletu?

Dla takich chwil warto żyć. Z @iwonahartwich w Sejmie ‼️ Los jest przewrotny i sprawiedliwy 💪💪 dwie Torunianki 💪💪 pic.twitter.com/sjUX5iAsQT — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) October 23, 2019

Dla takich chwil warto żyć. Z @iwonahartwich w Sejmie ‼️ Los jest przewrotny i sprawiedliwy 💪💪 dwie Torunianki 💪💪 pic.twitter.com/sjUX5iAsQT — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) October 23, 2019

Źródła: twitter.com/nczas.com